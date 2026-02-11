Rescatan a 56 perritos hacinados en criadero ilegal de Nuevo León

La Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León desmanteló un criadero irregular en el municipio de Juárez, logrando el aseguramiento de 56 perritos que vivían en condiciones precarias.

El operativo, encabezado por la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente y apoyado por elementos de Fuerza Civil, se derivó de una denuncia ciudadana que alertaba sobre riesgos sanitarios y maltrato en un predio de la zona.

Al llegar al sitio, los inspectores de la Nueva División Ambiental constataron que el lugar operaba sin los permisos correspondientes que exige la Ley de Protección y Bienestar Animal del Estado.

Perritos presentaban desnutrición, estrés y no estaban vacunados

Entre los ejemplares rescatados se encuentran razas pequeñas de alta demanda comercial como Pomerania, Shih Tzu, Yorkshire y Maltipoo, de acuerdo a ABC Noticias.

Según el reporte oficial, los animales presentaban falta de atención médica, ya que carecían de carnets de vacunación y desparasitación. Algunos ejemplares mostraban signos de desnutrición, obesidad, ansiedad extrema y estrés debido a que estaban dentro de jaulas y áreas de instancia que lucían condiciones insalubres.

Al respecto, el titular de la dependencia, Raúl Lozano Caballero, enfatizó que el bienestar animal es un eje prioritario de la actual administración y que no se tolerarán espacios que lucren con el sufrimiento de los seres sintientes.

“El bienestar animal es una prioridad para esta administración. A través de la Nueva División Ambiental estamos actuando de manera firme y coordinada para atender los reportes ciudadanos, proteger a los animales y asegurar el cumplimiento de la ley”, declaró.

Clausuran predio

Tras la inspección, la autoridad determinó la clausura total de las actividades de cría y venta en el predio.

Los 56 caninos fueron trasladados al Centro Estatal de Atención Animal y a diversas organizaciones protectoras para recibir evaluación veterinaria y cuidados inmediatos.

Por ahora se desconoce si la Secretaría de Medio Ambiente pondrá en adopción a los ejemplares.

Finalmente, el gobierno de Nuevo León exhortó a la ciudadanía a seguir denunciando este tipo de establecimientos clandestinos para fortalecer la vigilancia y protección de la fauna en la entidad.

Reproducir

JCS