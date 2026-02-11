Cuerpo de Marines de EE. UU. selecciona a GA-ASI para programa de Aeronaves de Combate MUX TACAIR

El acuerdo integra la experiencia de GA-ASI en autonomía y sistemas de aeronaves no tripuladas con un paquete de misión proporcionado por el Gobierno, utilizando la plataforma YFQ-42A como sustituto para evaluar su integración con cazas tripulados.

El contrato inicia la integración de un kit de misión del Cuerpo de Marines en la plataforma sustituta YFQ-42A para su evaluación dentro del Marine Air-Ground Task Force (MAGTF).

El contrato del USMC incluye el rápido desarrollo de capacidades autónomas para el kit de misión suministrado por el Gobierno —un conjunto rentable, rico en sensores y definido por software, capaz de ofrecer efectos cinéticos y no cinéticos—, posicionando la solución para su uso en operaciones expedicionarias. Este trabajo respaldará las evaluaciones de futuras capacidades del MUX TACAIR.

"Esta selección se basa en los sistemas autónomos de GA-ASI actualmente en uso y demuestra nuestro compromiso de ofrecer capacidades de próxima generación para misiones críticas del USMC", afirmó Mike Atwood, vicepresidente de Programas Avanzados de GA-ASI. "Nuestro FQ-42, combinado con nuestra arquitectura de autonomía probada y nuestra experiencia en integración, nos posiciona para ofrecer rápidamente una solución CCA asequible que mejore la eficacia operativa del Marine Air-Ground Task Force en entornos disputados".

GA-ASI fue seleccionada por la Fuerza Aérea de EE. UU. en abril de 2024 para construir artículos de prueba de vuelo representativos de producción para el programa CCA. El YFQ-42A realizó con éxito su vuelo inaugural en agosto de 2025, validando un concepto de "género/especie" para el desarrollo rápido, modular y de bajo coste de aeronaves de combate no tripuladas. Este enfoque permite un diseño base común que puede adaptarse rápidamente a distintos conjuntos de misiones y requisitos de servicio.

El YFQ-42A es una plataforma CCA diseñada específicamente y desarrollada como parte de la inversión continua de GA-ASI en aeronaves de combate autónomas de próxima generación. El diseño modular de la aeronave permite la rápida integración de sistemas de misión. La arquitectura de autonomía de GA-ASI, demostrada a través de múltiples pruebas de vuelo en condiciones reales, proporciona la base para la colaboración hombre-máquina en escenarios de combate complejos.