Imputan a exmandos policiales de Mexicali por ejecución y desaparición de jóvenes

Imputaron y quedaron en prisión preventiva oficiosa, Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de la Policía Municipal de Mexicali; Luis Alfonso Jacobo, excomandante general; Eduardo “N”, Juan Carlos Jacques y Kevin González por los delitos de desaparición forzada, robo de vehículo y asociación delictuosa.

Se les señala por la desaparición de dos jóvenes que visitaron el antro La Terraza del Shots el 3 de enero del año 2023, víctimas cuyos datos fueron reservados a petición de la agente del Ministerio Público, Ariana García.

La diligencia tuvo una duración de 48 horas aproximadamente, donde las primeras 12 horas fueron de alegatos entre las partes por falta de la carpeta de investigación o partes incompletas.

La audiencia de vinculación a proceso será celebrada el próximo domingo 2 de agosto a las 11:00 horas en el Centro de Justicia de Mexicali, se llevará de manera presencial.

La fiscal señaló en audiencia que el de nombre Kevin González y Eduardo “N”, están enfrentando otro proceso penal por otro caso de desaparición forzada en la zona de antros.

Como parte de los datos de prueba, la Fiscalía expuso que el Pick Up GMC Sierra en la que viajaban las víctimas fue localizada el 7 de marzo de 2023 en el Valle de Mexicali por Guardia Nacional, se percataron que contaba con reporte de robo por lo que se trasladó al depósito vehicular del Ejido Aguascalientes.

Horas después, hombres armados presuntamente la sustrajeron del depósito donde había sido resguardada, argumentando que pertenecía a un hombre identificado con el alias de “El Isra”, señalado como integrante del grupo delictivo Los Rusos.

Otro de los elementos expuestos fue el aseguramiento realizado durante la detención de Juan Carlos Jacques, el pasado 28 de julio en la colonia Creación Refugio. En el inmueble fueron localizadas mochilas tácticas, armas, un chaleco balístico, además de una gorra con la letra “R” en colores alusivos a la bandera rusa, un parche con la leyenda “Policía Municipal” y otro con la bandera rusa.

Se presentaron indicios que establecen que las dos víctimas no aparecen registradas como detenidas, hospitalizadas ni en las bases de datos de la Fiscalía General del Estado o del Servicio Médico Forense.

Conforme a los hechos, los dos jóvenes antes mencionados acudieron al antro Shots la madrugada del 3 de enero del 2023, al salir del inmueble, se dirigieron a una farmacia Guadalajara ubicada sobre bulevar Benito Juárez donde fueron interceptados por oficiales municipales, siendo Eduardo “N”, Juan Carlos Jacques y un tercero.

Los acusaron de pertenecer al grupo criminal “Patas Cortas” o “Chapitos”, por lo que fueron trasladados al estacionamiento de Soriana ubicada sobre Francisco L. Montejano, donde los estaba esperando el oficial Kevin González a bordo de un Pick Up de doble cabina color rojo.

Fueron trasladados al kilómetro 57, Valle de Mexicali, donde se presume fueron interrogados, torturados y ejecutados para después desaparecerlos; hasta la fecha se desconoce su paradero.