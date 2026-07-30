Vinculan a exmando de Mexicali con “Los Rusos” y desapariciones forzadas
Durante la audiencia de formulación de imputación contra Pedro Ariel Mendívil García, y cuatro agentes de la corporación, la Fiscalía reveló pruebas que los vinculan con una presunta red de colaboración al servicio de “Los Rusos”, brazo armado de La Mayiza
La audiencia de formulación de imputación contra el exdirector de la Policía Municipal de Mexicali, Pedro Ariel Mendivil García y cuatro agentes más, reveló que se les relaciona con una presunta estructura de colaboración con el grupo delictivo conocido como “Los Rusos” (brazo armado de La Mayiza) y con la desaparición forzada de dos jóvenes ocurrida en enero de 2023 en esta ciudad.
Durante la exposición de antecedentes de prueba, la agente del Ministerio Público dio lectura a diversas entrevistas, entre ellas, las hechas a cuatro oficiales municipales, a empleados del bar “La Terraza del Shots” y familiares de las víctimas.
Se reveló que Eduardo “N”, Kevin González Álvarez y Juan Carlos Jacques Álvarez, aparentemente participaron en la mayoría de los “levantones” a jóvenes en la zona de antros de Mexicali.
El supuesto control de esa zona era de Jesús Armando “G” alias “El 89” o “El 44”, mismo que según el relato, es hermano del oficial Kevin.
Uno de los oficiales que testificaron, dijo ante las autoridades que los policías antes mencionados eran “sanguinarios” y que inclusive, grababan a las víctimas cuando eran torturadas.
Dijo que “escuchó” que supuestamente el dinero obtenido era entregado por “El 89” o “El 44” a Kevin, quien posteriormente lo hacía llegar al entonces comandante Luis Alfonso Jacobo y al exdirector de la policía Pedro Ariel Mendivil García.
La Fiscalía incorporó además las entrevistas de familiares de los jóvenes identificados con las siglas J.R.V.D. y C.A.G.M., desaparecidos el 3 de enero de 2023.
De acuerdo con esas declaraciones, ambos fueron vistos por última vez tras salir del bar “La Terraza del Shots” y ser interceptados por patrullas municipales cuando se encontraban en una farmacia, ubicada sobre el bulevar Benito Juárez, justo a unos metros de la zona de antros.
La acusación sostiene que, presuntamente, fueron trasladados a otro punto de la ciudad, donde aparentemente fueron entregados a integrantes del grupo criminal y desde entonces se desconoce su paradero.
Tras esos relatos que se expusieron de manera virtual, en una audiencia que a petición de los acusados se hizo pública, junto a los datos personales de cuatro de los cinco señalados, se decretó un receso, por lo que se espera que el proceso continúe las próximas horas.