Vinculan a exmando de Mexicali con “Los Rusos” y desapariciones forzadas

La audiencia de formulación de imputación contra el exdirector de la Policía Municipal de Mexicali, Pedro Ariel Mendivil García y cuatro agentes más, reveló que se les relaciona con una presunta estructura de colaboración con el grupo delictivo conocido como “Los Rusos” (brazo armado de La Mayiza) y con la desaparición forzada de dos jóvenes ocurrida en enero de 2023 en esta ciudad.

Durante la exposición de antecedentes de prueba, la agente del Ministerio Público dio lectura a diversas entrevistas, entre ellas, las hechas a cuatro oficiales municipales, a empleados del bar “La Terraza del Shots” y familiares de las víctimas.

Se reveló que Eduardo “N”, Kevin González Álvarez y Juan Carlos Jacques Álvarez, aparentemente participaron en la mayoría de los “levantones” a jóvenes en la zona de antros de Mexicali.

El supuesto control de esa zona era de Jesús Armando “G” alias “El 89” o “El 44”, mismo que según el relato, es hermano del oficial Kevin.

Uno de los oficiales que testificaron, dijo ante las autoridades que los policías antes mencionados eran “sanguinarios” y que inclusive, grababan a las víctimas cuando eran torturadas.

Dijo que “escuchó” que supuestamente el dinero obtenido era entregado por “El 89” o “El 44” a Kevin, quien posteriormente lo hacía llegar al entonces comandante Luis Alfonso Jacobo y al exdirector de la policía Pedro Ariel Mendivil García.

La Fiscalía incorporó además las entrevistas de familiares de los jóvenes identificados con las siglas J.R.V.D. y C.A.G.M., desaparecidos el 3 de enero de 2023.

De acuerdo con esas declaraciones, ambos fueron vistos por última vez tras salir del bar “La Terraza del Shots” y ser interceptados por patrullas municipales cuando se encontraban en una farmacia, ubicada sobre el bulevar Benito Juárez, justo a unos metros de la zona de antros.

La acusación sostiene que, presuntamente, fueron trasladados a otro punto de la ciudad, donde aparentemente fueron entregados a integrantes del grupo criminal y desde entonces se desconoce su paradero.

Tras esos relatos que se expusieron de manera virtual, en una audiencia que a petición de los acusados se hizo pública, junto a los datos personales de cuatro de los cinco señalados, se decretó un receso, por lo que se espera que el proceso continúe las próximas horas.