“Evitemos teorías conspirativas”: hermano de Carlos Manzo llama a esperar resultados

La detención de Ramón Ángel “N”, identificado como “el R1” y presunto autor intelectual del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, representa un paso relevante para el esclarecimiento del hecho; sin embargo, es necesario evitar conclusiones apresuradas y permitir que las investigaciones concluyan, advirtió el subsecretario de Gobierno de Michoacán, Juan Daniel Manzo Rodríguez.

El funcionario y hermano del edil fallecido señaló que la aprehensión del presunto líder delictivo no solo aportará elementos clave para definir la causa originaria del homicidio, sino que contribuirá a desarticular las células criminales que operan en diversos municipios de la entidad.

Al ser cuestionado sobre si la aprehensión de el R1 descarta la posible participación de actores políticos en el crimen, Manzo Rodríguez exhortó a la ciudadanía a no caer en especulaciones y respaldar el trabajo de las instituciones de seguridad.

“Es muy fácil caer, de alguna manera, en teorías conspiracionales, pero yo creo que hay que ir con mucha certeza y con mucha confianza. Más bien, pediría confianza al gabinete de seguridad, al secretario Omar García Harfuch; hay confianza para poder hablar de estos temas y, bueno, vayamos con certeza”, sostuvo.

Manzo Rodríguez recordó que, hasta la fecha, más de 30 personas han sido detenidas y vinculadas a proceso por su presunta relación con la planeación, ejecución o encubrimiento del crimen. No obstante, reiteró que la prioridad para la familia es entender con precisión el motivo detrás del ataque.

“Estamos confiados en que se va a poder esclarecer o tener mayor precisión, pero, por otro lado, también sirve para ir desarticulando células generadoras de violencia en el estado, ya que su presencia era en varios municipios. Estamos pendientes del avance de las investigaciones y de lo que pueda arrojar este personaje”, concluyó.