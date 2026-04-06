Impulsan diálogo por la seguridad digital de la niñez 

Con representantes de organismos internacionales, academia, Meta, sociedad civil y abogados especialistas en este campo, el diputado federal Julio Scherer Pareyón (PVEM) encabezó un diálogo nacional por la seguridad digital de la niñez.

El objetivo del encuentro convocado por el legislador es construir una ruta para fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes en entornos digitales.

El diputado Scherer Pareyón informó que, durante la reunión, se consolidó un consenso que calificó de amplio y claro sobre la importancia de la seguridad digital de la niñez, y que debe entenderse como un desafío urgente que requiere la participación coordinada de todos los sectores.

Reseñó el parlamentario del PVEM que este diálogo permitió alinear visiones, compartir experiencias y avanzar en la construcción de soluciones integrales que pongan en el centro el interés superior de la niñez.

Scherer Pareyón consideró que México está dando un paso firme hacia un nuevo modelo de protección digital, basado en la corresponsabilidad entre Estado, sociedad, academia y plataformas tecnológicas, con el propósito de que el desarrollo de la innovación vaya acompañado de entornos seguros para las nuevas generaciones.

Contó el legislador que en el encuentro también se reconoció la importancia de fortalecer herramientas como los controles parentales, los mecanismos de verificación de edad y el diseño de plataformas con enfoque de seguridad desde su origen, como elementos clave para prevenir riesgos y garantizar una experiencia digital más segura para niñas, niños y adolescentes.

“Hoy, cuando un padre le entrega un teléfono a su hijo adolescente, por defecto le está dando acceso sin supervisión a todo el internet y a los casi 2 millones de aplicaciones disponibles en las principales tiendas de apps, la mayoría sin protecciones por edad ni supervisión parental”, describió.

Explicó Scherer Pareyón que, debido a esos riesgos ahora vigentes, como diputado federal impulsa “una legislación que cambie esa realidad, aprovechando un mecanismo que consideró simple y respetuoso de la privacidad: que las tiendas de aplicaciones utilicen la información de edad proporcionada por los padres —que ya recopilan durante la creación de cuentas— para requerir aprobación parental antes de que un menor de edad descargue cualquier app”.

Aclaró que “no se trata de limitar la tecnología, sino de garantizar que crezca con reglas cuando se trata de proteger a nuestras niñas y niños. México no puede llegar tarde a esta conversación”.

En el encuentro participaron representantes de instituciones como el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), organismos internacionales, universidades y expertos en ciberseguridad, quienes coincidieron en la necesidad de impulsar una agenda integral que combine regulación, educación digital y herramientas tecnológicas efectivas.

“Proteger a niñas, niños y adolescentes no puede depender solo del contenido. Tenemos que asumir una responsabilidad integral sobre todo el ecosistema digital, desde los datos personales hasta el diseño mismo de las plataformas”, expuso Lorena Villavicencio Ayala, titular de SIPINNA en México.

Definió la funcionaria federal que la protección de niñas, niños y adolescentes en entornos digitales es una responsabilidad ineludible del Estado mexicano.

Reconoció Lorena Villavicencio el valor de la iniciativa del diputado Julio Scherer al no limitarse únicamente al control de contenidos, sino plantear un enfoque integral que abarca desde la protección de datos personales y la verificación de edad, hasta la implementación de controles parentales obligatorios y la corresponsabilidad de toda la cadena tecnológica.

Subrayó la titular de SIPINNA la necesidad de avanzar hacia modelos de “seguridad desde el diseño” (safety by design), regular aspectos como la publicidad dirigida a menores y la monetización de su participación en plataformas.

María Cristina Capelo, líder de seguridad y bienestar de usuarios en Meta, indicó que mantener a los jóvenes seguros en línea ha sido una prioridad para la empresa durante más de una década, por lo que siguen ampliando las protecciones de sus apps año tras año, con el desarrollo de herramientas de supervisión para las familias y diseñando experiencias apropiadas para la edad y con la seguridad y la privacidad como ejes centrales.

“Este trabajo no es sencillo, la verificación de la edad sigue siendo un desafío para toda la industria, ya que algunos adolescentes mienten sobre su edad para acceder a aplicaciones que no fueron diseñadas para ellos. Aunque hemos logrado avances significativos, ninguna empresa puede resolver este reto por sí sola. Por eso seguiremos trabajando con legisladores, la sociedad civil y expertos en México para impulsar estándares consistentes y eficaces en todo el ecosistema digital”, expuso la representante de Meta.

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