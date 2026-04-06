Esperan cambios en Ley de derechos de autor

El dictamen de la Ley Federal del Derecho de Autor enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum se aprobará este martes en el pleno de los diputados, con cambios que atenderán las sugerencias recibidas.

Así lo informó este lunes el coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, quien adelantó que se estaban revisando los ajustes requeridos con los potenciales beneficiarios de la ley.

“Mañana tendremos la discusión y, en su caso, aprobación de dos leyes: la ley laboral y la ley de derechos de autor, en materia de derechos de autor y propiedad industrial”, declaró el jefe de la mayoría legislativa en un videomensaje que difundió en sus redes sociales.

“Esto que planteó la presidenta (Claudia Sheinbaum) en su iniciativa para proteger a artistas y a todos aquellos actores o que se dedican al doblaje y conciliar con las plataformas, creo que se ha avanzado mucho”, reseñó el presidente de la JUCOPO en referencia a las propuestas que realizaron el 23 de marzo diputados del PT, PVEM, PRI, PAN y MC para mejorar el dictamen.

“Seguramente se va a modificar la minuta que está en el pleno; estamos revisando y estamos aceptando algunas sugerencias y acercándonos con los beneficiarios de la ley, con los colectivos y con otros representantes de la industria digital y cinematográfica”, detalló Monreal.

Uno de los principales señalamientos es la necesidad de definir a la inteligencia artificial en la citada ley y prever sus alcances en el marco de las negociaciones de México con Estados Unidos y Canadá para el T-MEC.

Como lo publicó Excélsior el 6 de abril, los puntos controvertidos de la iniciativa tienen que ver con intereses diversos.

Entrevistados en la primera emisión de Imagen Radio, los diputados Erubiel Alonso (PRI) y Gibran Ramírez (Movimiento Ciudadano) alertaron respecto a la importancia de hacer mayores consultas con los potenciales afectados y beneficiarios de la nueva ley.

“Hoy, que no está regulado lo que es la inteligencia artificial, cualquiera dobla una voz, cualquiera simula una voz y lo pueden tener en cualquier parte del mundo sin costo alguno sobre el derecho del autor. Tenemos que promover y proteger al artista mexicano”, planteó el legislador Alonso.

El representante de MC comentó que existe el riesgo de que las llamadas sociedades de gestión colectiva busquen extraer rentas excesivas de cada tramo de producción que utilice IA, lo que podría derivar en prácticas de extorsión tecnológica.