Sarampión rebasa los 15 mil casos, reporta Secretaría de Salud

México cerró el primer trimestre del año con 15 mil 151 casos de sarampión, de acuerdo al reporte de la Secretaría de Salud con corte al 3 de abril.

Del total, más de la mitad, es decir, 8 mil 691 pacientes se han contagiado durante 2026.

Cabe señalar que desde que empezó el brote de esta enfermedad viral en febrero del año pasado, los menores de 1 a 4 años de edad han sido los más afectados.

Y dentro de este grupo la tasa de incidencia más elevada se presentó en los menores de un año con 74.15 casos por cada 100 mil habitantes.

En segundo lugar se ubicaron las personas de 25 a 29 años y en seguida los niños de 5 a 9 años.

460 MUNICIPIOS PRESENTAN CONTAGIOS

La dependencia federal expuso que las 32 entidades del país han notificado casos y el número de municipios afectados aumentó a 460.

Considerando el registro del 01 de enero al 03 de abril de este año, con 5 mil 039 contagios, Jalisco siguió encabezando la lista de las 5 entidades que actualmente concentran el mayor número.

En orden descendente se ubicaron:

-Chiapas con 717 casos

-Ciudad de México con 681

-Estado de México con 279

-Sinaloa con 266

MUERTES POR SARAMPIÓN

Debido a que el 31 de marzo, en Jalisco se notificó un nuevo deceso por sarampión, la cifra total que se acumuló durante el periodo 2025-2026, ascendió a 36 .

Las 10 entidades que notificaron fallecimientos fueron:

- Chihuahua: 21

- Jalisco:5

- Durango: 2

-Ciudad de México: 2

- Sonora: 1

-Michoacán: 1

- Tlaxcala: 1

-Chiapas : 1

-Guerrero: 1

-Sinaloa : 1

MÁS DE 33 MILLONES DE VACUNAS CONTRA SARAMPIÓN HAN SIDO APLICADAS

Del 1 de enero al 3 de abril, se han aplicado 33 millones 905 mil 400 vacunas gratuitas contra sarampión en todo el país, informó la Secretaría de Salud.

Exhortó a la población a revisar sus esquemas de vacunación y reiteró que la inmunización contra sarampión está dirigida principalmente a:

● Niños de 6 meses a 12 años, especialmente quienes no han iniciado o completado su esquema de vacunación.

● Personas de 13 a 49 años que no se han vacunado contra el sarampión o no cuentan con su segunda dosis.

Para conocer el centro de vacunación más cercano, se puede consultar la plataforma dondemevacuno.salud.gob.mx o llamar al 079.