Vinculan a proceso a sujeto que mató a su papá por dinero

Tras su captura, un hombre fue vinculado a proceso señalado por su probable responsabilidad en el delito de parricidio ocurrido en el municipio de Tizapán el Alto, Jalisco.

Los hechos que se le imputan se registraron en octubre de 2025 en el domicilio familiar.

Tras una discusión motivada por la negativa de la víctima a entregarle dinero a Luis Ángel “N”, presuntamente agredió a su progenitor golpeándolo repetidamente en la cabeza con un leño.

A pesar de los esfuerzos médicos realizados en el nosocomio, el hombre perdió la vida a causa de la gravedad de las lesiones sufridas.

Luego de lo ocurrido, el agente del Ministerio Público solicitó la orden de aprehensión, lo que derivó en un despliegue operativo estratégico para cumplimentarla el pasado 24 de marzo, cuando Policías de Investigación lograron la localización y captura del imputado en la colonia Centro de la demarcación referida.

En la investigación se presentaron pruebas contundentes que acreditaron la presunta participación del señalado en el delito.

Ante la contundencia de los argumentos ministeriales, el órgano jurisdiccional determinó la vinculación a proceso, imponiendo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por la duración del proceso, sin exceder los dos años y fijando un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria.

Vinculan a proceso a servidor público por violencia familiar

La Fiscalía del Estado de Jalisco logró que un juez de control dictara auto de vinculación a proceso en contra de un masculino identificado como Carlos “N”, quien es señalado por agredir a su cónyuge y valerse de su cargo como elemento de seguridad pública para efectuar un arresto sin fundamento legal.

Al imputado se le atribuye haber utilizado la estructura policial para ejercer violencia de género y desviar el ejercicio de sus funciones en perjuicio de la víctima.

Los hechos que se le imputan sucedieron en la colonia Cofradía, en el municipio de Tequila. De acuerdo con la carpeta de investigación, la víctima acudió al lugar donde el agresor se encontraba desempeñando labores en un retén oficial.

Al tener contacto con ella, Carlos “N” la despojó de su equipo celular y, tras una discusión derivada del régimen de visitas de sus hijos, el señalado utilizó su autoridad para ordenar el arresto de la mujer.

Tras judicializarse el caso y llevarse a cabo el debate entre las partes, el órgano jurisdiccional consideró que los datos de prueba aportados por el Ministerio Público eran suficientes para dictar auto de vinculación a proceso por los delitos de violencia familiar y abuso de autoridad.

Como resultado de la audiencia, el juzgado impuso las medidas cautelares las cuales incluyen restricciones de acercamiento y vigilancia, con una temporalidad de seis meses, fijándose un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

JCS