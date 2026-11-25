A más de una semana de que gritos de terror y sonidos extraños se escucharon en el santuario de San Pío de Pietrelcina, en Italia, durante la recitación de la oración más poderosa contra Satanás, la Iglesia católica en México convocó a creyentes y no creyentes a ser prudentes y no dar por hecho que se trató de manifestaciones demoníacas.

En un largo texto firmado por el sacerdote Andrés Esteban López Ruiz, experto en exorcismo, la Iglesia reconoce que al día de hoy "no se ha establecido públicamente el origen de aquellos gritos" y tampoco "existen elementos suficientes para determinar su naturaleza".

En el mensaje publicado por el padre Andrés Esteban, luego de numerosas solicitudes de entrevista formuladas por diversos medios de comunicación, se aseguró que el llamado a la prudencia "no nace de una actitud escéptica ante la acción del maligno, sino de la responsabilidad pastoral de la Iglesia", así como del respeto a las personas.

Una reacción que resulte desconcertante para los presentes puede tener diversas explicaciones. Sin conocer a la persona, su historia y las circunstancias del episodio, sería irresponsable atribuirle públicamente una condición espiritual determinada", consideró el especialista.

Además, el sacerdote integrante de la Asociación Internacional de Exorcistas (AIE) y subdirector de la Pastoral de la Consolación y Ministerio de Exorcismo de la Arquidiócesis de México sostuvo que el papel de la Iglesia no es usar el sufrimiento humano.

La Iglesia no está llamada a convertir el sufrimiento humano en espectáculo, sino a ofrecer acogida, discernimiento, oración y acompañamiento".

Andrés Esteban aclaró que, independientemente del origen de lo sucedido el pasado martes 17 de noviembre de 2026 en el santuario de San Pío de Pietrelcina, lo que ocurrió en ese lugar ante la presencia del cardenal Ernest Simoni no fue un exorcismo, sino simplemente la pronunciación de una oración "dirigida contra el poder del maligno, realizada en favor de la Iglesia y de sus fieles".

En este punto, el padre subrayó: "No debe confundirse con el exorcismo mayor celebrado sobre una persona determinada".

Más adelante, recalcó que saber diferenciar un exorcismo de una oración sirve para comprender lo que pudo pasar al término de la misa del cardenal Simoni, de origen albanés.

Que durante una oración se escuchen gritos, movimientos o reacciones inusuales no significa necesariamente que se esté produciendo una manifestación demoníaca, ni mucho menos que pueda afirmarse inequívocamente la existencia de una posesión particular. Tampoco basta la coincidencia temporal entre una oración y una reacción inmediata para establecer por sí sola una relación causal entre ambas", planteó.

Sin embargo, admitió que cuando este tipo de reacciones "se presentan en circunstancias concretas, pueden ser tomadas seriamente en consideración dentro de un proceso de discernimiento específico, junto con otros elementos que permitan valorar su naturaleza y significado".

Agregó que "en el caso concreto de San Giovanni Rotondo, sería deseable que la persona de quien procedieron aquellos gritos, si ha podido ser identificada, recibiera una atención pastoral cercana, prudente y discreta".

Sobre todo porque puede ser el caso de que "una persona padezca efectivamente una posesión demoníaca y manifieste reacciones espontáneas ante una oración como la pronunciada por el cardenal Simoni".

Lo cual, destacó Andrés Esteban, formaría parte de un "discernimiento más amplio", pero hasta ahora no se puede convertir una posibilidad en “una conclusión cierta”.

En consecuencia, “la prudencia exige mantener abierta la consideración de las distintas explicaciones, mientras se procura ante todo el bien de la persona y se protege su dignidad", expresó en el análisis.