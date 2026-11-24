Hace una semana que el santuario de San Pío Pietrelcina, en Italia, se convirtió en noticia mundial al escucharse gritos de horror cuando el cardenal Ernest Simoni pronunció en latín al final de una misa, la oración catalogada como la más poderosa en contra de Satanás y los ángeles caídos, Exorcismus in Satanam et Angelos Apostaticos.

El acontecimiento se viralizó en cuestión de horas luego de que centenares de medios de comunicación alrededor del mundo y usuarios de las redes sociales dieron cuenta de lo que pasó en la ceremonia transmitida por el canal de YouTube Padre Pío TV.

El 17 de noviembre del 2026 fue el día en que ocurrieron los hechos y a la fecha innumerables personas continúan preguntándose ¿qué fue lo que se escuchó mientras se pronunció el rezo en latín y si lo que captó la atención de miles de espectadores - creyentes y no creyentes - se trató o no de un exorcismo o de otro tipo de manifestaciones sobrenaturales?

Frente a esas interrogantes, la iglesia católica en el mundo no ha proporcionado ninguna explicación oficial respecto al origen de los gritos y ruidos extraños que fueron captados en la transmisión del medio de comunicación católico, el cual tiene su sede en San Giovanni Rotondo, sitio en donde se encuentra el templo de San Pío Pietrelcina.

Con el propósito de saber en qué consiste un exorcismo y diferenciarlo de comportamientos catalogados por la ciencia como trastornos psiquiátricos, Grupo Imagen reproduce a continuación los extractos más relevantes de una entrevista que realizó al padre José Alberto Medel Ortega, canciller de la diócesis de Xochimilco y experto en exorcismos, días previos a lo sucedido en Italia.

La intención de dar a conocer el contenido sustancial de la entrevista es proporcionar información a las personas - desde la voz de un experto - acerca de esta práctica que contó por vez primera con directrices oficiales en el año de 1614 por parte de la iglesia católica, aun cuando desde los primeros años del cristianismo se llevó a cabo.

La entrevista al padre Medel Ortega tuvo lugar al interior de la parroquia de Santa María de la Visitación, en el altar principal del templo con 500 años de historia, edificado en lo que se conoce hoy como Tepepan, lugar al que arriban en busca de ayuda espiritual decenas de personas de origen mexicano y también extranjeros.

¿Qué es un exorcismo?

Nosotros en la iglesia católica lo definimos como la oración que hace la iglesia con el poder y la autoridad de Cristo para expulsar los demonios (...) Hay dos tipos de acciones respecto a los seres humanos, lo que llamamos acción ordinaria y acción extraordinaria”.

La ordinaria es la tentación y su finalidad es que el ser humano caiga en pecado y si cae en pecado, se condena. El demonio lo hace con todas las personas.

¿En qué consiste la acción extraordinaria?

Se llama así porque no es con todos los seres humanos, solo con algunas personas. Ahora bien, hay cuatro tipos de la llamada acción extraordinaria, que es cuando el demonio toca directamente a la persona”.

La primera se llama infestación, cuando el demonio llena un lugar o un animal, lo utiliza para manifestarse. Un lugar o un animal o una cosa"

La segunda se llama obsesión, cuando el demonio extraordinariamente atormenta a la persona en la psique, en la mente. Hay que decir aquí que es muy importante diferenciarlo de lo que son las enfermedades mentales o sugestiones".

Los exorcistas tenemos la ayuda de peritos médicos, psicólogos, psiquiatras y ellos nos ayudan a distinguir si la persona tiene una enfermedad o no; nosotros distinguimos y eso que no tiene es una acción extraordinaria del demonio".

-¿En qué consiste la tercera acción extraordinaria?

Se llama vejación, cuando el demonio lastima el cuerpo de la persona sin poseerla, por ejemplo, cuando el demonio lucha con una persona, la golpea en su cuerpo, pero no la posee, sino es externo. La persona puede llegar a tener golpes, laceraciones visibles en el cuerpo, pero su explicación natural, no es natural”.

El exorcismo se realiza solo en personas poseídas

Al describir la cuarta acción extraordinaria, el sacerdote destacó que se trata de la más grave de todas al relacionarse directamente con la práctica del exorcismo.

La más grave de las cuatro acciones extraordinarias es la posesión. ¿Qué es? Para ser muy simple, aunque no voy a ser teológicamente muy preciso, es cuando el demonio entra en el cuerpo de una persona y se manifiesta a través del cuerpo de esa persona, para eso la posee, para manifestarse a través de ese cuerpo. ¿Cómo es esto posible?”

En las otras tres, si bien el demonio es la causa, usamos otro tipo de cuestiones que se llaman oraciones de liberación, que no son un exorcismo, porque el demonio no ha poseído a la persona, solo es la causa extraordinaria de sus molestias, solo cuando es poseída usamos el exorcismo”

El exorcismo - esta oración por la cual en nombre de la iglesia, en nombre de Cristo - la iglesia expulsa el demonio, es solo para este cuarto grado de la acción extraordinaria del demonio, que es la posesión”.

¿Cuál es el propósito del exorcismo?

“El exorcismo tiene como finalidad atormentar al demonio que está poseyendo a la persona; por lo tanto, no a la persona ni a su cuerpo, sino al demonio que está metido en ella o en esa persona”.

El exorcismo tiene como finalidad atormentar al demonio que está poseyendo a la persona; por lo tanto, no a la persona ni a su cuerpo, sino al demonio que está metido en ella o en esa persona”.

¿Cómo se diferencia una posesión de los trastornos psicológicos o psiquiátricos?

“Como lo mencioné antes nosotros trabajamos con especialistas como peritos médicos, psicólogos y psiquiatras que nos ayudan porque puede haber el caso de que una persona esté poseída y enferma o bien, que esté enferma y no poseída y también gente que no tiene nada y solamente está sugestionada”.

Como lo mencioné antes nosotros trabajamos con especialistas como peritos médicos, psicólogos y psiquiatras que nos ayudan porque puede haber el caso de que una persona esté poseída y enferma o bien, que esté enferma y no poseída y también gente que no tiene nada y solamente está sugestionada”.

De acuerdo con el padre Medel Ortega, quien en los últimos 16 años se ha especializado en exorcismo, las manifestaciones que tiene una persona en su cuerpo cuando se le somete a un exorcismo reciben el nombre de fenómenos preternaturales, expresiones físicas que "son visibles, son audibles y no una figuración".

Un ministerio "delicado pero necesario": León XIV a exorcistas

En marzo de este año, el Papa León XIV recibió en el Palacio Apostólico a los dirigentes de la Asociación Internacional de Exorcistas (AIE), el obispo Karel Orlita y el padre Francesco Bamonte, respectivamente.

Durante la audiencia privada, ambos religiosos solicitaron al Papa que cada diócesis en el mundo cuente con uno o más sacerdotes exorcistas debido al incremento de prácticas oscuras y satánicas; además señalaron la necesidad de que mediante cursos los nuevos obispos también reciban la formación necesaria.

Meses antes del encuentro en el Palacio Apostólico, el Papa León XIV envió una carta al XV Congreso Internacional de la Asociación de Exorcistas realizado en Roma y el cual reunió a más de 300 sacerdotes de todos los continentes.

En la misiva, el Papa admitió que su labor se trata de "un ministerio delicado, pero más necesario que nunca". Les dijo que su ministerio ayuda liberar y a consolar a las personas "verdaderamente poseídas por el maligno" a través de la oración y la "invocación de la presencia eficaz de Cristo".