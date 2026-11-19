Hace dos días, mientras el cardenal Ernest Simoni concluía una celebración eucarística en el Santuario de San Pío de Pietrelcina, en Italia, distintos gritos de horror se escucharon en el templo, considerado uno de los referentes de la espiritualidad y la misericordia en la Iglesia católica.

El canal Padre Pío TV transmitía la misa y, cuando el cardenal Simoni se dispuso a pronunciar en latín Exorcismus in Satanam et Angelos Apostaticos, una oración contra Satanás y los ángeles malignos elaborada por orden del papa León XIII en 1890, los sonidos extraños y los gritos comenzaron a escucharse.

De acuerdo con el medio católico EWTN News, el cardenal Simoni solicitó a los asistentes a la misa orar por la paz en el mundo, las autoridades y por el papa León XIV.

Enseguida, explicó brevemente el origen de la oración surgida en tiempos de León XIII y el poder espiritual que posee contra las fuerzas oscuras, malignas e infernales.

Puso énfasis en destacar que, además de librar a la humanidad de las enfermedades y las guerras, “es la oración más poderosa para la paz y para eliminar todas las fuerzas satánicas”, reprodujo el medio católico la noche de este jueves.

Después de explicar el sentido de la oración, el purpurado se dispuso a pronunciar de manera íntegra el contenido del exorcismo contra Satanás y los ángeles caídos del papa León XIII.

El canal Padre Pío TV captó los gritos y sonidos extraños en el minuto 59:48 de la transmisión.

El templo en donde se registraron los gritos de horror es el lugar preferido de los devotos del Padre Pío, beatificado por el papa Juan Pablo II en 1999 y en donde se encuentran las reliquias de quien fuera fraile capuchino.

Parte del legado del Padre Pío consiste en recordar a la Iglesia que no solo existe para imponer o enseñar los sacramentos, sino también para acompañar, escuchar y sanar espiritualmente a las personas.

El momento en el que se comienzan a escuchar los gritos fue enviado a las distintas representaciones de la Iglesia católica en el mundo.

¿Quién es el cardenal Ernest Simoni?

El cardenal Ernest Simoni es de origen albanés y actualmente tiene 97 años de edad.

Sufrió la persecución del régimen comunista en Albania por su condición religiosa y pasó varios años en prisión; fue condenado a muerte y luego a trabajos forzados.

Apenas en agosto de este año, el papa León XIV le escribió una carta con motivo de una misa presidida por Simoni en memoria de los muertos durante los años de persecución en Albania.

En esa carta, el papa León XIV dijo: “Ninguna cadena es lo suficientemente fuerte como para aprisionar una conciencia iluminada por el Evangelio”, relataron los medios vaticanos.

En abril de este año, al ser recibido en audiencia por el sumo pontífice, Simoni le dio un obsequio muy especial: una cruz y una reliquia de mártires albaneses.