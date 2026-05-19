Iglesia alerta por riesgo de trata y violencia infantil durante Mundial 2026

A 22 días de la inauguración del Mundial 2026, la Iglesia católica en México alertó sobre los riesgos del aumento en delitos como trata de personas, explotación sexual infantil y diversas formas de violencia contra menores de edad durante el tiempo de la competencia deportiva, la cual arrancará el 11 de junio próximo en nuestro país.

Sin negar que eventos deportivos de esta magnitud son una oportunidad para la convivencia, el intercambio cultural y el encuentro entre las personas, la Iglesia admitió también que los riesgos para la comisión de los delitos referidos tienden a incrementarse por los “contextos de alta movilidad, concentración masiva de personas y presencia de visitantes nacionales e internacionales”.

Este riesgo se hace presente también en mujeres, personas migrantes y personas en situaciones de vulnerabilidad, se destacó este martes en un comunicado de prensa.

“Advertimos sobre algunos factores de riesgo que requieren especial atención y de los que recientemente informó el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México: el uso de redes sociales, aplicaciones de mensajería, plataformas digitales y videojuegos como posibles medios de contacto o captación de víctimas; las falsas promesas a personas migrantes de empleo, hospedaje, traslado, apoyo económico o regularización; así como la desinformación y la confusión sobre lo que implica la trata de personas, lo que dificulta reconocer casos y denunciarlos oportunamente”, detalló la Arquidiócesis de México.

Además de la alerta para prevenir delitos, se formuló un llamado a las familias, instituciones educativas, parroquias, autoridades y medios de comunicación, así como al sector turístico, a hacer “un esfuerzo para la prevención de estos delitos, particularmente durante el Mundial de Futbol”.

El mensaje de la Arquidiócesis Primada de México se suma a la convocatoria de organismos internacionales a mantenerse atentos en todas las latitudes para evitar delitos como la trata de personas, la explotación infantil y la violencia hacia las mujeres y grupos vulnerables, puntualizó el boletín de prensa.