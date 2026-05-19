Nuevo complejo comercial generará más de 2 mil empleos en Playa del Carmen; Estefanía Mercado impulsa llegada de Plaza La Isla

Playa del Carmen, Quintana Roo.— Playa del Carmen sumará un nuevo complejo comercial y turístico con la llegada de Plaza La Isla, proyecto impulsado por Grupo Alux que contempla la generación de más de 2 mil empleos y una inversión enfocada en fortalecer la actividad económica y turística del municipio.

El anuncio fue realizado por la presidenta municipal Estefanía Mercado tras sostener una reunión con Charles El Mann, vicepresidente ejecutivo de Grupo Alux, empresa desarrolladora del proyecto que busca instalar en Playa del Carmen uno de los complejos comerciales de mayor proyección en la región.

La llegada de Plaza La Isla representa una nueva apuesta de inversión privada para uno de los destinos turísticos más importantes del país, en un contexto donde ciudades del sureste mexicano compiten por atraer capital, empleo y nuevos proyectos vinculados al turismo, comercio y servicios.

De acuerdo con lo informado por el gobierno municipal, el desarrollo generará más de 2 mil fuentes de empleo directas e indirectas, lo que impactará en sectores relacionados con construcción, proveeduría, servicios, comercio y turismo.

“Cuando hay confianza, las inversiones llegan”, afirmó Estefanía Mercado al destacar que el crecimiento económico debe traducirse en bienestar y oportunidades para las familias de Playa del Carmen.

Además de ampliar la oferta comercial y de servicios del municipio, el proyecto busca fortalecer el posicionamiento de Playa del Carmen como un destino atractivo para nuevas inversiones privadas, particularmente en sectores vinculados al turismo y al desarrollo urbano.

La administración municipal señaló que continuará impulsando condiciones para atraer nuevos proyectos nacionales e internacionales que contribuyan al crecimiento económico y a la generación de empleos en el municipio.