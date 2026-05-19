Policía británica investiga denuncias de abuso sexual infantil relacionadas a expedientes de Epstein

La policía británica informó el martes que está investigando dos denuncias de abuso sexual infantil tras la publicación de documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos relacionados con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Las autoridades señalaron que uno de los casos denunciados se vincula con hechos ocurridos en Surrey y Berkshire, en el sur de Inglaterra, entre mediados de la década de 1990 y el año 2000. El otro corresponde a presuntos incidentes registrados en el oeste de Surrey entre mediados y finales de los años 80.

La policía de Surrey precisó que, hasta el momento, no se ha detenido a nadie. “Nos tomamos muy en serio todas las denuncias de delitos sexuales y trabajaremos para identificar cualquier línea de investigación razonable con el fin de verificar la información o recabar pruebas que la corroboren”, declaró la institución en un comunicado. No se ofrecieron más detalles sobre los casos.

En febrero, la misma fuerza policial había solicitado colaboración ciudadana tras la publicación de un informe censurado del FBI, en el que se alegaban casos no recientes de trata de personas y agresiones sexuales contra menores en Virginia Water, Surrey, entre 1994 y 1996.

En aquel momento, la policía indicó que una revisión de sus sistemas no había encontrado registros de denuncias relacionadas con esos hechos. Posteriormente, se informó que había recibido varias denuncias vinculadas a la zona.

Con información de Reuters.