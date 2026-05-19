Semar detiene a prófugo de homicidio calificado en Baja California

Elementos de infantería de la Armada de México (Semar) en labores de seguridad pública en Baja California detuvieron a un hombre vinculado a un grupo delictivo.

Le aseguraron armas de fuego, dosis de droga y cuenta con una orden de aprehensión por homicidio calificado.

El operativo realizado entre personal naval en coordinación con integrantes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR), junto con Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Policía Estatal y Municipal en la colonia Chihuahua de Tijuana, lograron detectar a una persona vinculada a un grupo delictivo que portaba armas de fuego.

Al sujeto le dieron alcance y realizaron una revisión, donde le hallaron cuatro armas largas, un arma corta, cargadores, cartuchos, dosis de droga y una insignia apócrifa de una institución de seguridad.

Al detenido se le informaron sus derechos de ley, y junto con lo asegurado, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

Cabe mencionar que tras un cruce de información se tuvo conocimiento que el detenido cuenta con una orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio calificado.

Armas aseguradas Foto: Especial

JCS