Conductor se baja a cambiar una llanta y muere atropellado

Un hombre murió luego de ser atropellado en la carretera a Laredo, en el municipio de Escobedo, Nuevo León, cuando cambiaba la llanta de un vehículo.

Los hechos se registraron este martes 19 de mayo cuando el hombre desciendo de su vehículo para cambiar una llanta que recién se le había averiado.

Al lugar llegaron elementos de distintos cuerpos de auxilio, quienes procedieron a revisar a la víctima y fue ahí cuando se percataron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

El accidente tuvo lugar sobre la Carretera a Laredo, de sur a norte, a la altura del Motel Scala. Durante el tiempo en que se encontraron los elementos de rescate en el lugar, la vialidad resultó afectada, pero después de algunas horas regresó a la normalidad.

Conductor de tráiler muere al chocar contra dos autos

Por otra parte, en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, un hombre murió a causa de un accidente automovilístico. El sujeto de 29 años se desempeñaba como chofer de un tractocamión.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, los hechos ocurrieron alrededor de las 03:13 horas en el cruce de la avenida Rómulo Garza, a la altura de la colonia Constituyentes de Querétaro.

De acuerdo con el informe de la corporación de rescate, un tractocamión con caja seca chocó contra un automóvil Toyota y un Nissan Tiida, quedando posteriormente volcado sobre la vialidad.

A la llegada de los cuerpos de emergencia se confirmó que al interior del vehículo de carga pesada había una persona prensada, por lo que elementos de rescate realizaron maniobras de extracción utilizando equipo hidráulico.

Tras completar las labores, personal del CRUM determinó que la víctima, identificada como José Emilio Ibarra Espinoza, de 29 años, ya no contaba con signos vitales.

Protección Civil de Nuevo León no dio a conocer el estado de salud de los conductores de los otros dos vehículos involucrados, los cuales fueron identificados como Juan Moncada y Sergio Llana.

En el lugar también se realizaron trabajos para eliminar riesgos y asegurar la zona. Hasta las 07:50 horas, personal de Servicios Periciales permanecía en el área realizando las investigaciones correspondientes, por lo que la circulación de avenida Rómulo Garza hacia el poniente permanecía cerrada.

Entre las corporaciones que acudieron al sitio participaron unidades de Protección Civil de Nuevo León, San Nicolás y Monterrey, además de CRUM, Cruz Roja y Tránsito municipal.

Familia sobrevive de milagro a fuerte choque

En pleno Día del Maestro, una familia originaria de Nuevo León sobrevivió de milagro tras chocar su vehículo contra dos tráileres sobre la Carretera Monterrey-Saltillo este viernes.

El accidente ocurrió a la altura del Ejido Higueras, cuando la familia circulaba con dirección a Saltillo a bordo de una camioneta Suzuki Vitara con placas de Nuevo León.

De acuerdo con testigos, un tráiler que salía de una gasolinera presuntamente les quitó el derecho de paso, provocando el primer impacto.

Tras el percance, la unidad salió proyectada y posteriormente golpeada por un segundo tractocamión, dejando la camioneta severamente dañada.

Al lugar acudieron paramédicos y elementos de Bomberos de Ramos Arizpe, quienes lograron rescatar con vida a Andrea Mariel, de cinco años; a su madre, Adriana Berenice, de 41 años; y a su padre, Héctor Alfredo, de 45 años.

De acuerdo al primer reporte de los paramédicos, ninguno de los lesionados presentaba heridas de gravedad; sin embargo, fueron trasladados de emergencia a un hospital ubicado al norte de Saltillo, para recibir atención especializada.

Las autoridades informaron que el conductor del tráiler señalado como presunto responsable huyó del lugar tras el accidente, por lo que ya se realizan las investigaciones correspondientes para localizarlo.

jcp