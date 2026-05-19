Condenan a más de 48 años a hombre por homicidio y ataque con machete

Un hombre identificado con las iniciales C.H.H. fue condenado a 48 años y cuatro meses de prisión, tras ser hallado culpable de homicidio calificado y lesiones calificadas agravadas, derivadas de un violento ataque con arma blanca ocurrido en Hidalgo.

Los hechos se registraron el 7 de julio de 2021 en una vivienda de la comunidad de Totonicapa, en el municipio de Tlanchinol, donde el ahora sentenciado agredió con un machete a dos personas. Durante la agresión, una de las víctimas murió a causa de las heridas, mientras que la segunda sobrevivió, aunque con lesiones de gravedad.

Las autoridades ministeriales iniciaron una investigación que permitió recopilar pruebas y testimonios suficientes para llevar el caso ante un juez de control, quien determinó su vinculación a proceso.

Concluidas las etapas del procedimiento penal, un tribunal de enjuiciamiento emitió sentencia condenatoria, al imponer 40 años de prisión por el delito de homicidio calificado y una pena adicional de ocho años y cuatro meses por las lesiones causadas a la segunda víctima.

La resolución judicial fue obtenida a partir del trabajo de la Unidad Especializada en la Investigación de Homicidios Dolosos y Narcomenudeo de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo.