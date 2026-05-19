Condenan a más de 48 años a hombre por homicidio y ataque con machete
A causa de las heridas provocadas con el arma blanca, una de las víctimas falleció en el lugar, mientras que la segunda logró sobrevivir con lesiones de gravedad.
Un hombre identificado con las iniciales C.H.H. fue condenado a 48 años y cuatro meses de prisión, tras ser hallado culpable de homicidio calificado y lesiones calificadas agravadas, derivadas de un violento ataque con arma blanca ocurrido en Hidalgo.
Los hechos se registraron el 7 de julio de 2021 en una vivienda de la comunidad de Totonicapa, en el municipio de Tlanchinol, donde el ahora sentenciado agredió con un machete a dos personas. Durante la agresión, una de las víctimas murió a causa de las heridas, mientras que la segunda sobrevivió, aunque con lesiones de gravedad.
Las autoridades ministeriales iniciaron una investigación que permitió recopilar pruebas y testimonios suficientes para llevar el caso ante un juez de control, quien determinó su vinculación a proceso.
Concluidas las etapas del procedimiento penal, un tribunal de enjuiciamiento emitió sentencia condenatoria, al imponer 40 años de prisión por el delito de homicidio calificado y una pena adicional de ocho años y cuatro meses por las lesiones causadas a la segunda víctima.
La resolución judicial fue obtenida a partir del trabajo de la Unidad Especializada en la Investigación de Homicidios Dolosos y Narcomenudeo de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo.