IMSS trabaja en 19 frentes de obra hospitalaria para ampliar su infraestructura en el país: Zoé Robledo

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Zoé Robledo, informó que en los últimos 18 meses se han inaugurado siete hospitales en Ciudad Juárez, Chihuahua: en Ensenada, Baja California; en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; en Puebla; en Iztapalapa, Ciudad de México; en Ciudad del Carmen, Campeche y en Hermosillo, Sonora.

Al participar en la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el titular del Seguro Social anunció que se proyectan otras 19 obras hospitalarias en Guanajuato, Sonora, Hidalgo, Yucatán, Baja California, Morelos, Nuevo León, Coahuila, Zacatecas, Sinaloa, Baja California Sur, Michoacán y Colima.

Zoé Robledo detalló que entre los más importantes está el Hospital General de Zona de Guanajuato con 120 camas (72 de hospitalización y 48 no censables), 23 especialidades y tres quirófanos; este nosocomio ya otorga consulta, cuenta con los servicios de Imagenología y Rehabilitación; en julio de este año todo el hospital entrará en operaciones.

Sobre el HGZ de Navojoa, Sonora, mencionó que en días recientes la Presidenta Claudia Sheinbaum encabezó un recorrido de supervisión; está integrado por 156 camas (90 de hospitalización), 29 especialidades diferentes y cinco quirófanos; iniciará operaciones en julio de 2026 y tiene áreas que están otorgando servicios.

“Estos hospitales que acabo de mencionar ya cuentan con médicos y médicas especialistas, no esperamos a la contratación del próximo año, sino que fuimos contratando desde marzo para hacer capacitaciones y que pudieran empezar a tener especialistas”, enfatizó.