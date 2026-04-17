Hito en la medicina: Hospital Angeles Pedregal realiza tres mil cirugías robóticas

Hospital Angeles Pedregal marca un precedente en la medicina privada del país, al convertirse en el primer y único hospital en México en lograr 3 mil cirugías realizadas mediante tecnología robótica, impulsando la evolución de la práctica quirúrgica.

Con un programa que integra a más de 150 médicos especialistas y a múltiples áreas quirúrgicas, el éxito ha sido resultado de 14 años de evolución en la implementación de la cirugía robótica Da Vinci.

Más allá de la cifra, este hito representa la madurez de un modelo clínico que ha permitido estandarizar protocolos, optimizar resultados y ampliar la aplicación de procedimientos menos invasivos en distintas especialidades médicas.

En el evento conmemorativo por las tres mil cirugías robóticas, en el cual, el Hospital Angeles Pedregal reunió a la comunidad médica, directivos y aliados estratégicos, Olegario Vázquez Aldir, presidente de Grupo Vazol, reiteró su compromiso de brindar atención de calidad para México, impulsando también la formación de médicos en todo el país.

Estamos seguros y estamos convencidos que este esfuerzo es en beneficio, no sólo de los pacientes, no sólo de la calidad, no sólo del compromiso que tenemos con la atención médica en México, sino también en beneficio de prácticamente muchas mujeres y hombres que conformamos estas instituciones".



​Olegario Vázquez Aldir

​Presidente de Grupo Vazol

“Mil 400 estudiantes de pre y posgrado que nos ponen como punta de lanza como una institución que no sólo atiende pacientes, sino que forma las nuevas generaciones de mujeres y hombres profesionales de la salud, que serán quienes construyan el futuro y sigan elevando la calidad de la atención”, detalló.

A más de un año de que Hospital Angeles Health System y Cleveland Clinic formalizaron un acuerdo estratégico de intercambio de conocimientos, tecnología e innovación en la atención al paciente, Vázquez Aldir relató que el CEO de este centro médico de clase mundial le compartió que han adoptado procesos y prácticas de esta institución mexicana.

“Me decía algo que comparto con orgullo y satisfacción. Me decía que para su sorpresa —pensando que la Cleveland Clinic es una institución que tiene un prestigio de todos conocido—, que ha sido una enorme y una gran oportunidad para ellos incorporar procesos y adoptar prácticas que han aprendido en este intercambio de colaboración con Hospital Angeles Health System”, expuso.

Por su parte, Jesús Ruiz López, director general de Hospital Angeles Health System, señaló que al ser pioneros de la cirugía robótica en México, actualmente el grupo cuenta con la plataforma robótica más robusta del país con 18 robots Da Vinci y un total de 38 robots quirúrgicos.

El éxito en las cirugías robóticas ha sido resultado de 14 años de evolución en la implementación de la cirugía robótica Da Vinci. Foto: Mateo Reyes Arellano

Ruiz López añadió que en la última década, la cirugía robótica en el mundo “pasó de ser una tecnología emergente a ser la técnica quirúrgica estándar en diversos procedimientos y especialidades con millones de intervenciones anuales”. Y se estima que se va a triplicar en los próximos seis años.

“En Hospital Angeles Health System, estamos plenamente convencidos que la tecnología de vanguardia puesta en manos del mejor talento médico es poner la ciencia al servicio de la vida, en beneficio de nuestros pacientes y por supuesto de nuestro país”, afirmó.

José Luis Pohls Arroyuelo, director general del Hospital Angeles Pedregal, añadió que la conmemoración de las 3 mil cirugías robóticas no son sólo cifras, sino también miles de historias de recuperación, de esperanza y de vidas impactadas positivamente.

“Este aniversario no marca sólo una memoria de lo alcanzado con las 3 mil cirugías, sino la determinación de todos en Hospital Angeles Health System de seguir escribiendo las páginas históricas de la medicina mexicana de México”, indicó.

Beneficios de la cirugia robótica

En entrevista con Excélsior, con más de 900 cirugías robóticas en su haber, Javier Alberto Kuri Osorio, profesor titular del curso de la especialidad en cirugía del Hospital Angeles Pedregal, señaló que las cirugías robóticas garantizan menos complicaciones para el paciente.

El doctor Javier Alberto Kuri destacó que la tecnología robótica garantiza menos complicaciones posoperatorias. Foto: Eduardo Jimenez Fernandez

“Es menor el tiempo de recuperación, menor sangrado transoperatorio y postoperatorio, menos días de estancia hospitalaria, menor dolor posquirúrgico y, sobre todo, se reducen las complicaciones transoperatorias”.

Christian Villeda, especialista en urología oncológica y cirugía robótica, expuso que después de haber realizado más de 600 cirugías con plataformas robóticas, puede afirmar que este tipo de intervenciones son cada vez más accesibles para la población.

El especialista Christian Villeda afirmó que la cirugía robótica cada vez es más accesible. Foto: Eduardo Jimenez Fernandez

“Generalmente se tiene la concepción de que es una cirugía cara, pero en realidad hoy en día es una cirugía que incluso es menor en costo que otras tecnologías. Y también es importante que son realizadas por cirujanos de gran experiencia que te ofrecen cirugías más exitosas con menos complicaciones”.

Francina Bolaños Morales, especialista en cirugía de tórax, quien ha realizado más de 150 cirugías robóticas en el sector privado, señaló que un paciente, intervenido con una plataforma robótica, logra una mejor calidad de vida.

La especialista en cirugía de tórax, Christian Villeda, ponderó los beneficios de las cirugías robóticas. Foto: Eduardo Jiménez Fernández

“En las cirugías robóticas hay menos necesidad de utilizar analgésicos potentes. Con una mejor y pronta recuperación a la vida productiva del paciente”, señaló.

Por su parte, José Luis Ledesma, gerente comercial para México, Colombia y Panamá de Intuitive Surgical, agregó que las tres mil cirugías robóticas que se realizaron en el Hospital Angeles Pedregal son un hito muy importante “porque marcan el compromiso continuo que tenemos con Hospital Angeles Health System como líder en la comunidad médica en México para seguir siendo punta de lanza, de tal manera que la cirugía robótica pueda llegar a más pacientes cada día”.

José Luis Ledesma, gerente comercial para México, Colombia y Panamá de Intuitive Surgical, subrayó el liderazgo en el sector médico. Foto: Eduardo Jiménez Fernández

Debelación de la placa conmemorativa

Tres conferencias magistrales de talla internacional, convocaron a la comunidad médica en el evento conmemorativo de Hospital Angeles Pedregal.

Además, se abrió un panel de discusión sobre la evolución de la cirugía robótica, donde se reflexionó sobre el impacto de la cirugía robótica en la práctica médica y su desarrollo futuro en México.

Posteriormente, para concluir la celebración, acompañados de otras personalidades, el presidente de Grupo Vazol, Olegario Vázquez Aldir, y Jesús Ruiz López, director general de Hospital Angeles Health System, develaron la placa conmemorativa de las 3 mil cirugías realizadas en el Hospital Angeles Pedregal.

Sumado a lo anterior, se inauguró la Exhibición Temporal de la Historia de la Cirugía Robótica.