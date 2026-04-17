Cierran puerta a candidatos ligados con el crimen para las elecciones

La Mesa Nacional de Coaliciones instaurada entre Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo analiza los mecanismos para cerrar el paso a candidaturas de narcotraficantes, pederastas, traficantes y corruptos, a fin de garantizar que los gobernantes emanados del oficialismo no tengan sospechas de relación alguna con criminales.

De acuerdo con la dirigente nacional del Partido Verde, Karen Castrejón, existe el convencimiento de que no debe permitirse que grupos delictuosos lleguen al poder.

Lo que el Partido Verde plantea es las mesas es “cómo blindar las elecciones, cómo evitar que haya candidatos vinculados al crimen organizado. Anteriormente, ustedes recordarán, había municipios, desde hace muchos años donde se tenía que pedir permiso; ahora, en algunos casos ellos ponen candidatos. Creo que eso es muy importante, que ningún partido político tenga en sus filas a personas que provengan del crimen organizado”, explicó la también senadora.

El tema de los filtros para evitar que delincuentes se cuelen a los procesos internos para decidir candidaturas en el 2027 se colocó en la mesa tripartidista desde febrero pasado.

Manuel Velasco, coordinador de los senadores del Partido Verde Ecologista de México, explicó hace unas semanas que la idea es que las fiscalías; la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y los órganos de inteligencia del Estado sean un filtro para evitar que personas ligadas al crimen organizado sean candidatos. En su momento puso como ejemplo al alcalde del municipio de Tequila, en Jalisco, Diego Rivera Navarro.

“Tiene que haber mayores revisiones y, por supuesto, quienes presenten una candidatura deben de tener requisitos mayores por parte de la autoridad, en donde podamos cerrarle la puerta al crimen organizado y evitemos casos como lo que ocurrió en el municipio de Tequila, muy lamentable.

“Y que sucede no solamente en ese municipio, sino en otros municipios de nuestro país, en donde desgraciadamente el crimen organizado penetra a los municipios y también se adueña de las policías municipales y, desde ahí, se genera una gran inseguridad”, explicó en su momento Velasco.

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