Fabiola Guarneros: El arte de incomodar con la verdad para construir el bien común

Líderes Mexicanos reconoció, en su edición Mujeres Fuera de Serie 2026, la trayectoria de la periodista Fabiola Guarneros, subdirectora editorial de Excélsior, en la categoría Ecos de influencia.

Fernanda Familiar, periodista de vida y conductora de Imagen Radio, presentó la semblanza de la también columnista, destacando que esta distinción celebra lo que ella representa y una trayectoria caracterizada por una entrega que, remarcó, no se improvisa.

Fabiola es como pocas mujeres de la información. De esas que no se detienen, que no buscan reflectores, pero sí resultados. De las que entienden que el periodismo no es una pose, sino una responsabilidad con la verdad, con las historias y sobre todo con las personas”, expuso la titular de Qué tal Fernanda.

Has elegido el camino más difícil, el del rigor, el del trabajo constante, el de la investigación a fondo. Tu ética, tu consistencia y tu profundidad, compromiso y tu responsabilidad, te colocan sin duda como una líder. Y de eso se trata este espacio: de identificar mujeres como tú para que no bajen la guardia”, expresó Fernanda Familiar.

Fabiola Guarneros agradeció a Líderes Mexicanos, a Fernanda Familiar y a las participantes del panel El Ejemplo: Catalizador de Nuevos Liderazgos, con el que dio inicio el encuentro en un hotel ubicado en el poniente de la Ciudad de México.

Fabiola Guarneros, subdirectora editorial de Excélsior, y Fernanda Familiar, periodista de vida y conductora de Imagen Radio. Pavel Jurado

Dijo la subdirectora de esta casa editorial sentirse representada en sus historias, anécdotas, luchas y consejos, así como en la reflexión de que las ahí reunidas compartían la experiencia de ser mujeres que incomodan, compartida en la apertura por Maricela Ramírez, subdirectora de Marketing y CEX de INFINITI en México, Latinoamérica e Israel.

El incomodar a veces con nuestras visiones, análisis, pues es la historia de muchas de nosotras. Por eso, agradezco este reconocimiento; de verdad es un gran honor y compartirles, desde mi trinchera, que el periodismo no solo tiene la misión de informar, también invita, convoca, a trabajar por el bien común”, afirmó Fabiola Guarneros.

Y el bien común está ahí, contando las historias de la gente, de las comunidades, de un México que se duele, que le cuesta trabajo salir adelante, pero que sale adelante. También con proyectos, también con historias de esperanza y sobre todo visibilizar a los buenos ciudadanos. Como dice Fernanda: ‘somos más los buenos’. Pero esos ciudadanos con acciones, con las de ustedes, con las de los líderes, con las de estas mujeres que nos invitan y que comparten estos liderazgos para accionar”, expuso la periodista.

Las invitadas especiales compartieron sus aprendizajes de vida. Pavel Jurado

El encuentro reunió a 200 representantes del periodismo, la cultura, los negocios y la sociedad civil, quienes escucharon de las invitadas especiales sus más importantes aprendizajes de vida.

Fernanda Familiar les dijo: “Lo único que ustedes tienen es su nombre; tú no puedes faltar a tu verdad”.

Destacó la conductora que tres cosas no tienen precio en la vida: tratar bien al otro, no ser corrupto y no faltar a tu verdad.

Silvia Dávila, presidenta para Latinoamérica de Danon, se refirió a la importancia de “no tener miedo a equivocarte” ni a los errores que siempre permiten seguir creciendo.

Gina Zabludovsky, investigadora nacional emérita del Sistema Nacional de Investigadores, invitó a las asistentes a ser críticas, “porque no se pueden aceptar verdades absolutas, porque así el desarrollo no funciona”.

Gina Zabludovsky, investigadora nacional emérita del Sistema Nacional de Investigadores. Pavel Jurado

La periodista Pamela Cerdeira, fundadora de Opinión 51, se refirió a la importancia del trabajo en equipo.

Cuando crees que las oportunidades son pocas, es cuando más te debes aferrar a la generosidad”, afirmó.

Silvia Singer, directora del Museo Interactivo de Economía (MIDE), definió:

El primer punto para poder hacer cultura es la libertad de la creatividad; hay que ejercerla con responsabilidad. Y el mejor motor de tu creatividad es conocer tus restricciones. Y siempre buscar la excelencia”.

Silvia Singer, directora del Museo Interactivo de Economía (MIDE). Pavel Jurado

Mariana Gutiérrez, directora de la Liga MX Femenil, sostuvo que “nadie llega sola ni solo; necesitas que te cubran y esa es la relevancia de la red”. Y planteó que “no hay nada más podrido en una sociedad que te impidan hacer lo que quieres lograr”.

Mariana Gutiérrez, directora de la Liga MX Femenil. Pavel Jurado

Raúl Ferráez, presidente de FCO Group y de Líderes Mexicanos, habló del valor del liderazgo femenino como eje de transformación en el país.

También fueron reconocidas la investigadora Gloria Luz Alejandre Ramírez; Begoña de Pedro, CEO de Onesta; Mariana Lara, columnista de Morraz 51, la impulsora del futbol femenino Andrea González Rock y la directora de la sede Chapultepec del Museo El Papalote. Aline Cajiga Sánchez.