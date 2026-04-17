Desarrollan centros de IA en 3 estados; prevén invertir mil millones de pesos

La empresa Flex invertirá mil millones de pesos en México de 2026 a 2030, informó el director de Desarrollo de Negocios y Asuntos Gubernamentales de la compañía, Guillermo del Río, durante la rueda de prensa matutina en Palacio Nacional.

El directivo anunció que la empresa, dedicada a la producción de alta tecnología, invertirá principalmente en Guadalajara, Jalisco; Aguascalientes, Aguascalientes; y Ciudad Juárez, Chihuahua.

Nosotros tenemos 40 años confiando en México. Tenemos ocho plantas: cinco en la frontera y tres en el centro del país. Empleamos a 40 mil personas, colaboradores con mucho talento: ingenieros, técnicos y operadores con muchísima capacidad que compiten con cualquier país del mundo.

“En México tenemos muchísimo talento; eso ha sido la fortaleza de nuestra empresa y, en general, del país, donde hemos logrado tener una gran manufactura avanzada. Nosotros, en los últimos 10 años, hemos invertido 2 mil 300 millones de dólares”, destacó Del Río.

Comentó la necesidad de un alto consumo de energía en las plantas que se establecerán en México, el cual equivale a siete veces lo que consume el puerto de Manzanillo, Colima.

Se abrirán 5 mil nuevas fuentes de empleo

Para la generación de los productos de alta tecnología que plantea Flex se abrirán 5 mil nuevas fuentes de empleo, en su mayoría altamente calificados, detalló Del Río.

La inversión anunciada posicionará a México entre los países que generan mayor producción de componentes de alta tecnología en el mundo, destacó Marcelo Ebrard, secretario de Economía.

“Y genera una red de proveeduría muy amplia. Quiere decir que quienes tienen que participar para que se puedan hacer estos equipos tan sofisticados (se benefician); entonces, hace que México tenga un mejor lugar en manufactura avanzada. Diríamos que estamos en el top six del mundo para todo lo que son centros de datos e inteligencia artificial, por eso es muy importante”, expuso el secretario.

Ebrard reiteró que, a la fecha, hay comprometidos 300 mil millones de dólares para inversiones en México en el transcurso del sexenio.

*mcam