El director de Protección Civil del ayuntamiento de Cintalapa, Emilio Toledo Vila, apareció sin vida en el municipio de Tapanatepec del vecino estado de Oaxaca, y junto a él, dos mujeres, una de 31 y la otra de 18 años de edad, y aparentemente tenían un narcomensaje.

El funcionario municipal había desaparecido desde el 20 de noviembre; lo último que supo su familia fue que se trasladaba a la capital del estado, Tuxtla Gutiérrez, a una hora de recorrido en automóvil; sin embargo, ya no supieron nada de él.

La Fiscalía General del Estado de Chiapas confirmó el hallazgo de los tres cuerpos y prometió mantener una coordinación con su homóloga de Oaxaca para esclarecer el triple homicidio.

Emilio Toledo Vila, director de Protección Civil de Cintalapa, estaba desaparecido desde el 20 de noviembre. Especial

Los primeros indicios señalan a un líder criminal de la región, llamado “El Señor de los Caballos”, debido al supuesto narcomensaje, cuya leyenda no ha sido revelada. Emilio Toledo Vila era hermano de la exdiputada Emma Toledo, militante de la izquierda mexicana.