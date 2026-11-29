La Fiscalía General de la República (FGR) asestó un golpe a la presunta comercialización de calzado pirata en el Estado de México, luego de ejecutar dos cateos en establecimientos comerciales ubicados en la colonia Centro de Texcoco, donde aseguró más de mil 200 pares de zapatos posiblemente falsificados, cuyo valor comercial estimado supera los 3.8 millones de pesos.

El operativo se realizó como parte de una investigación por posibles delitos contra los derechos de autor y la propiedad industrial, ante la presunta venta de productos que ostentan marcas sin autorización de sus titulares.

Como resultado de las diligencias, las autoridades aseguraron los dos inmuebles y detuvieron a tres personas, quienes fueron puestas a disposición del Ministerio Público Federal (MPF) para determinar su situación jurídica conforme a derecho.

FGR realiza operativos contra la piratería en Texcoco

Los cateos fueron encabezados por la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial (FEIDCDP), adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC).

En las acciones participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Guardia Nacional, quienes brindaron apoyo para ejecutar las órdenes judiciales en los establecimientos señalados.

La mercancía localizada quedó bajo resguardo de las autoridades federales, mientras continúan las investigaciones para establecer su procedencia y determinar si existe una red de distribución de productos que presuntamente infringen derechos de propiedad industrial.

Calzado asegurado con valor superior a 3.8 mdp

De acuerdo con la FGR, el valor estimado de los más de mil 200 pares de zapatos supera los 3 millones 800 mil pesos.

La institución precisó que esta cantidad se calculó tomando como referencia los precios promedio de comercialización de productos originales. Por ello, se trata de una estimación económica preliminar que no sustituye los dictámenes periciales ni representa una cuantificación definitiva del daño.

La diversidad y el volumen del calzado decomisado también permitirán ampliar las líneas de investigación para identificar a los posibles proveedores, los mecanismos de abastecimiento y los canales utilizados para distribuir la mercancía.

El caso se investiga con fundamento en el artículo 402, fracción II, de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, disposición relacionada con las conductas que pueden constituir delitos en esta materia.

La Fiscalía General de la República continuará con la integración de la carpeta de investigación para establecer el origen de los productos, determinar el alcance de las actividades comerciales realizadas en los dos establecimientos y definir las posibles responsabilidades penales.

Con este operativo en Texcoco, las autoridades federales mantienen abiertas las investigaciones contra la presunta comercialización de mercancía apócrifa y las actividades que puedan afectar los derechos de propiedad industrial de las marcas registradas.