Capturan a 14 presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa en Chiapas

Un operativo conjunto de fuerzas federales y estatales permitió la detención de 14 personas presuntamente vinculadas con el Cártel de Sinaloa en el municipio de Benemérito de las Américas, Chiapas, entre ellas dos supuestos líderes regionales de esa organización criminal.

El Gabinete de Seguridad federal informó que en la intervención participaron elementos de las secretarías de la Defensa Nacional (Defensa) y de Marina (Semar), así como de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional, la Policía Estatal y la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal.

Además de las capturas, las autoridades aseguraron armamento, municiones y equipo táctico que presuntamente utilizaban los detenidos.

Aseguran 12 armas largas y casi 900 cartuchos

Como resultado del operativo en Benemérito de las Américas, las fuerzas de seguridad decomisaron 12 armas largas, 97 cargadores, 882 cartuchos y 17 chalecos tácticos con placas balísticas.

El aseguramiento representa el retiro de armamento y equipo que, de acuerdo con las autoridades, estaba en posesión de personas presuntamente relacionadas con actividades delictivas en la región.

El Gabinete de Seguridad no dio a conocer las identidades de los detenidos ni precisó las funciones que desempeñaban los dos presuntos líderes regionales dentro de la estructura del Cártel de Sinaloa.

La intervención fue resultado de la coordinación entre corporaciones federales y estatales, con participación de fuerzas militares, instituciones de seguridad pública y autoridades ministeriales.

Tras informar sobre las detenciones, el Gabinete de Seguridad sostuvo que las instituciones mantienen acciones conjuntas para combatir a los grupos criminales en la entidad.

“Las instituciones mantienen acciones coordinadas para detener a quienes generan violencia, retirar armamento de las calles y proteger a las familias chiapanecas”, señaló en sus redes sociales.

Con estas acciones, las autoridades buscan debilitar la capacidad operativa de las organizaciones delictivas y reducir los riesgos para la población en Chiapas.