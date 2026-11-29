La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó este domingo 29 de noviembre de 2026 la entrega de 74 viviendas del programa Vivienda para el Bienestar en el fraccionamiento Villa El Cielo, ubicado en el municipio de Centro, Tabasco.

La entrega forma parte de un proyecto habitacional que contempla la construcción de 2 mil 176 casas, con el que el Gobierno federal busca ampliar el acceso a una vivienda para las familias trabajadoras.

Durante el evento también se informó sobre la entrega de 161 constancias de liberación de crédito del Fondo de la Vivienda del ISSSTE (Fovissste), como parte de las acciones para facilitar el acceso y la certeza patrimonial de los beneficiarios.

La titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Elena Rangel, destacó que Tabasco ocupa el segundo lugar nacional en avance de construcción de viviendas, dentro de las acciones impulsadas por el programa federal.

El desarrollo de Villa El Cielo representa uno de los proyectos habitacionales contemplados en la estrategia, cuya meta es incrementar la disponibilidad de casas y atender las necesidades de vivienda de la población.

Por su parte, el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, informó que se han construido 536 conjuntos habitacionales en 31 entidades del país.

Además, precisó que el programa Vivienda para el Bienestar registra un avance de 602 mil viviendas, frente a la meta sexenal de un millón 200 mil casas.

Durante el evento también se informó sobre la entrega de 161 constancias de liberación de crédito del Fondo de la Vivienda del ISSSTE (Fovissste). Facebook

Programa de vivienda impulsa economía hasta PIB

Durante su mensaje en la Unidad Infonavit Villa del Cielo, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que la construcción de vivienda también funciona como un motor económico, debido a la generación de empleos y la compra de materiales para las obras.

“Otra cosa muy buena de este programa, buenísima, es que esté impulsando toda la economía del país. Toda porque al construir vivienda se genera empleo, se compran materiales”, expresó.

La mandataria afirmó que Vivienda para el Bienestar puede aportar cerca de un punto del Producto Interno Bruto (PIB), al activar diferentes sectores productivos relacionados con la construcción.

También vinculó el crecimiento económico reportado por el Inegi con los programas habitacionales y el desarrollo de obra pública.

Por eso lo digo y lo sostengo que el programa de vivienda para el bienestar está jalando la economía acerca de un punto del Producto Interno Bruto”, señaló.

Prosperidad, planteamiento de la política de vivienda

Sheinbaum explicó que su administración mantiene una visión económica basada en el principio de que el crecimiento debe beneficiar a distintos sectores de la población y no concentrarse en unos cuantos.

Por el bien de todos, primero los pobres”, recordó la presidenta, quien también hizo referencia al concepto de prosperidad compartida.

La prosperidad no existe si solo unos poquitos tienen prosperidad. La prosperidad debe de compartirse para que seamos un país justo, un país democrático”, afirmó.

En ese contexto, sostuvo que los programas sociales, la construcción de vivienda y la obra pública forman parte de la estrategia económica de su gobierno.

Villa El Cielo contempla 2 mil 176 viviendas en Centro, Tabasco

Con la entrega de las primeras 74 casas, el desarrollo habitacional Villa El Cielo se integra a la estrategia nacional de Vivienda para el Bienestar, que tiene como objetivo alcanzar un millón 200 mil viviendas durante el sexenio.

El proyecto de Centro contempla un total de 2 mil 176 casas, mientras que las cifras nacionales reportadas por Infonavit ascienden a 602 mil viviendas y 536 conjuntos habitacionales en 31 entidades.

La estrategia federal combina construcción de nuevos desarrollos, participación institucional y mecanismos de financiamiento, con el objetivo de ampliar las opciones de acceso a una vivienda en México.

Para Tabasco, el proyecto representa una intervención habitacional de alcance regional, tanto por el número de casas previstas en Villa El Cielo como por su participación dentro de la meta nacional.