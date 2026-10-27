Familiares piden libertad de Rodolfo, herrero de Chiapas acusado de huachicol

Rodolfo Hernández Sánchez fue elemento de la Policía Municipal por casi nueve años y al oficio de herrero en San Fernando, Chiapas.

Pero una investigación de la Policía de Investigación criminal sobre robo de combustible lo mantiene detenido en un penal del estado de Veracruz desde el 14 de octubre pasado.

Los hijos, esposa y vecinos que lo conocen, señalan que a Rodolfo Hernández le robaron su identidad para involucrarlo en el huachicol.

Le crearon un título profesional de Ingeniero Petroquímico, una empresa llamada Petro Núcleo dedicada al almacenamiento de combustible en el estado de Tamaulipas.

La esposa de nombre Martha alega inocencia y pide libertad de Rodolfo.

Su esposo fue vinculado a proceso pese haber acreditado el nivel de estudios, su oficio y tener como testigos a personas que lo conocen desde corta edad.

Marcha de familiares de Rodolfo

Detienen a sujeto por violencia familiar

La Fiscalía de Chiapas y la Secretaría de Seguridad del Pueblo cumplimentaron un mandamiento judicial en contra de Ulises “N”, como presunto responsable del delito de violencia familiar equiparada, cometido en agravio de una mujer en Tuxtla Gutiérrez el 25 de septiembre de 2026.

El indiciado fue asegurado en el municipio de Villaflores y puesto a disposición del órgano jurisdiccional, quien determinará su situación jurídica.