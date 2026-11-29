El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, inauguró una nueva Unidad de Especialidades Médicas y Cirugía Ambulatoria (UNEME) en General Terán, proyecto que requirió una inversión de 50 millones de pesos y que busca ampliar la cobertura de salud para más de 30 mil habitantes de la región citrícola y municipios cercanos.

Durante la apertura, el mandatario estatal destacó que la nueva infraestructura permitirá acercar servicios médicos a la población que anteriormente tenía que trasladarse a Monterrey o Montemorelos para recibir atención, particularmente en casos que requieren especialistas o procedimientos quirúrgicos.

Señaló que la unidad forma parte de la red hospitalaria estatal y del programa Cuidar tu Salud, con el que, aseguró, se busca garantizar servicios médicos gratuitos, medicamentos y atención sin costo para los habitantes de Nuevo León.

La secretaria de Salud estatal, Alma Rosa Marroquín, explicó que el centro cuenta con equipamiento para atender emergencias, estabilizar pacientes y, cuando sea necesario, canalizarlos oportunamente a hospitales de mayor capacidad. Añadió que el proyecto busca colocar a las personas en el centro de la atención médica y garantizar la salud como un derecho.

La nueva UNEME dispone de nueve consultorios, quirófano para cirugía ambulatoria, módulo de atención médica, área de triage respiratorio, sala de rayos X, laboratorio clínico y espacios para consultas de especialidad y labores administrativas.

El inmueble fue construido sobre un terreno de cinco mil metros cuadrados y cuenta con mil 380 metros cuadrados de superficie edificada.

Por su parte, el alcalde de General Terán, David Sánchez, afirmó que la unidad responde a una demanda de las familias que durante años tuvieron que acudir a otros municipios para recibir servicios médicos. Destacó que las nuevas instalaciones representan una mejora en el bienestar y la calidad de vida de la población.

Tras el corte del listón inaugural, las autoridades realizaron un recorrido por las instalaciones del nuevo centro médico.