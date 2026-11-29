De acuerdo a la Asociación Mexicana de Lucha contra el cáncer (AMLCC), cada día en nuestro país fallecen -en promedio- 20 hombres a consecuencia del cáncer de próstata, una enfermedad que se mantiene como la principal causa de muerte en varones por tumores malignos.

Al presentar, los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la asociación señaló que el año pasado se registraron 7 mil 397 defunciones por tumores malignos de próstata.

Una cifra que en los últimos 15 años, tuvo un aumento de 34.3%, ya que durante 2010, los decesos sumaron 5 mil 508.

En el día nacional de la lucha contra el cáncer de próstata que se conmemora el 29 de noviembre, la AMLCC añadió que la dimensión del reto para la atención de este padecimiento también se observa en las estimaciones del GLOBOCAN 2024 que señala que anualmente se registran 24 mil 628 nuevos casos en el país.

DIAGNÓSTICO TARDÍO

Una de las principales razones del aumento en las muertes es el diagnóstico tardío, ya que más del 70 % de los hombres acuden al médico cuando el cáncer ya está en etapas avanzadas.

El miedo a recibir un diagnóstico, la vergüenza y los prejuicios asociados con determinados procedimientos, como el tacto rectal, evitan que los varones busquen atención médica.

De hecho, la AMLCC agregó que en una encuesta aplicada en el Instituto Nacional de Cancerología (INCan) a 453 hombres, el 70% respondió que no acudía a realizarse pruebas por temor a que se confirmara la enfermedad y 60% porque consideraba que la revisión podría disminuir su masculinidad.

Ante este panorama, la Asociación Mexicana de Lucha contra el cáncer señaló que aunque el hombre se considere sano, debe acudir al médico anualmente a partir de los 45 años de edad para revisar el estado de la próstata y realizar estudios en sangre.

Cuando existe carga genética en línea directa —abuelo, padre o hermanos con cáncer de próstata—, la valoración se debe iniciar desde los 40 años.

LOS SÍNTOMAS

De acuerdo al INCan los principales factores de riesgo para desarrollar cáncer de próstata son la edad y los antecedentes familiares.

A lo anterior se suma, la obesidad, el sobrepeso, el tabaquismo, los malos hábitos alimenticios, el sedentarismo y la prostatitis crónica.

Aunque el cáncer de próstata no causa síntomas en etapas iniciales, los signos de alerta más comunes son: