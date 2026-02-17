Hallan huachitúnel en Tepetitlán, Hidalgo; aseguran predio con dos tomas clandestinas

Un predio ubicado en la comunidad de Sayula, municipio de Tepetitlán, Hidalgo,fue asegurado por autoridades tras localizarse en su interior un túnel clandestino con dos tomas conectadas a un ducto de combustible. Es el primer huachitúnel detectado en lo que va del año en la entidad.

El cateo fue ejecutado por la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, con apoyo de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, tras la obtención de una orden judicial.

De acuerdo con la información oficial, en el inmueble se identificó una estructura que simulaba la entrada a una fosa séptica. Al inspeccionarla, los agentes localizaron un túnel de aproximadamente 22 metros de longitud y 1.70 metros de altura.

En su interior había dos derivaciones conectadas directamente a un ducto de Petróleos Mexicanos, presuntamente utilizadas para la extracción ilegal de hidrocarburo.

Durante la diligencia también fue localizado narcótico, sin que hasta el momento se haya precisado el tipo ni la cantidad asegurada.

El inmueble quedó bajo resguardo y será puesto a disposición del Ministerio Público para la integración de la carpeta de investigación correspondiente. Hasta ahora no se ha informado sobre personas detenidas en relación con estos hechos.

Investigación en curso

Las autoridades no han detallado si el túnel tenía sistemas de ventilación o iluminación, ni el tiempo que podría haber estado en operación.

Tampoco se ha informado si el ducto intervenido presentaba daños estructurales o riesgo para la población cercana.

La Procuraduría estatal indicó que la carpeta de investigación continuará abierta para determinar responsabilidades y posibles vínculos con redes dedicadas al robo de hidrocarburos.

Hidalgo mantiene operativos semanales contra el huachicol

El aseguramiento del huachitúnel en Tepetitlán ocurre en un contexto de operativos permanentes contra el robo de hidrocarburos en Hidalgo.

Autoridades federales y estatales aseguraron recientemente 133 mil litros de combustible presuntamente extraído de manera ilegal en distintos puntos de la entidad, como parte de acciones coordinadas contra este delito.

En esos operativos participaron fuerzas federales y corporaciones estatales, con despliegues en zonas identificadas como de riesgo por el paso de ductos estratégicos de Petróleos Mexicanos.

Hidalgo se mantiene entre las entidades con mayor incidencia en tomas clandestinas debido a su ubicación geográfica y a la infraestructura energética que atraviesa su territorio. Por ello, las autoridades han reforzado cateos, aseguramientos de inmuebles y vigilancia en predios cercanos a ductos.

El hallazgo del túnel en Tepetitlán se suma a estas acciones, en un esquema de intervención que incluye aseguramiento de inmuebles, decomiso de hidrocarburo y apertura de carpetas de investigación por delincuencia organizada y robo de combustible.

