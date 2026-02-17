Cae sujeto que violaba y golpeaba a menores; también los ponía a vender donas

La Fiscalía de Chihuahua detuvo a un hombre acusado de los delitos de violación agravada, trata de personas y trabajo forzado en perjuicio de dos menores; sin embargo, podría haber más víctimas.

La investigación señaló que el presunto culpable reclutaba menores de edad para vender donas en cruceros de la ciudad de Chihuahua, pero ejercía en ellos violencia sexual y física.

El imputado fue identificado como Héctor David “H”, quien se encuentra en prisión preventiva.

El fiscal de Distrito Zona Centro, Heliodoro Araiza Foto: Especial

Podría haber más víctimas

El fiscal de Distrito Zona Centro, Heliodoro Araiza, informó que las víctimas interpusieron la denuncia el lunes 9 de febrero del año en curso y la orden de aprehensión se obtuvo el pasado jueves 12 de febrero; y llevaron la audiencia de formulación de imputación este lunes.

El fiscal hizo un llamado a más posibles víctimas de este caso, o de otros similares, a que acudan a presentar la denuncia en la Fiscalía de Distrito Zona Centro.

Las dos víctimas presentaron la denuncia en la que señalaban que en agosto del año 2022 fueron invitados a trabajar en la venta de donas en cruceros viales de la ciudad de Chihuahua.

Ambas víctimas declararon que comenzaron a vivir en el domicilio de Héctor David, en el rancho Las Luces, ubicado en el Ejido Chuviscar, y meses después comenzó a agredirlos sexualmente y los obligaba a sostener relaciones íntimas también con otros cinco jóvenes más o de lo contrario eran castigados con golpes hasta dejarlos inconscientes.

Dieron a conocer que, en abril de 2025, estando en el crucero de la avenida Pistolas Meneces lograron escapar y se refugiaron en casa de uno de sus familiares.

La policía acudió al rancho señalado, donde se encontraron 15 personas del sexo masculino, de entre 18 y 30 años, las cuales dijeron haber sido reclutadas para trabajar de manera similar a los denunciantes.

Héctor David fue imputado por los delitos descritos, en audiencia inicial que se desarrolló este pasado viernes 13, y le fue impuesta la medida cautelar de prisión preventiva al imputado, para lo cual el Juez programó para el próximo jueves 19 la continuación con la audiencia de vinculación o no a proceso.

Además al imputado le fueron abiertas otras dos carpetas de investigación, una por el delito de usurpación de funciones, y otra por el de tráfico de órganos.

JCS