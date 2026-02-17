Niño asesinado al salir por comida para su gato, víctima colateral de violencia en Culiacán

La Fiscalía General del Estado reconoció que la muerte del Ricardo Mizael, un menor de 15 años asesinado hace una semana, fue una víctima colateral de la violencia en Culiacán, Sinaloa.

Cuestiona al respecto, la fiscal general Claudia Zulema Sánchez Kondo aseguró haber analizado el contexto en torno el homicidio del menor, y determinó que, a pesar de haber sido un ataque directo, pudo haberse tratado de una confusión.

Él es una víctima de la circunstancia, el taque fue directo; sin embargo, bajo el contexto de él, es una víctima colateral del hecho, presuntamente hubo una confusión, pero el ataque fue directo hacia él, es una víctima colateral”, manifestó.

Ricardo Mizael fue atacado a balazos por la carretera Culiacán-Imala cuando se dirigía a comprar alimento para un pequeño gato que había encontrado en la calle, los hechos ocurrieron la mañana del 11 de febrero en el sector Los Ángeles.

De acuerdo a los testigos, los mismos atacantes habrían reconocido haberse confundido, pero el menor ya había perdido la vida a consecuencia de los disparos, y ellos se dieron la fuga.

Identifican a asesinos de Ricardo Mizael

La fiscal del estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo informó que fueron dos atacantes, y uno de ellos era menor de edad, a quienes ya buscan las autoridades correspondientes.

Por la muerte de Ricardo Mizel, sus familiares y amigos están convocando a una marcha este próximo domingo 22 de febrero, con la intención de pedir un alto a la violencia en Sinaloa.

Se tiene programada que la marcha comience a las 9 de la mañana, y recorran la avenida Álvaro Obregón, desde el templo de La Lomita hasta la Catedral, ubicada en el sector centro de la ciudad.

Fue asesinado en una taquería

Por Excélsior Digital

El padrastro de Ricardo Mizael detalló que alrededor de las 10 de la mañana un grupo de jóvenes atacaron al menor de edad, quien salió a la calle a comprar comida para su gato.

En entrevista explicó que “llegan estos pen…, estos pinches animales, y lo vienen siguiendo, y él se mete a una taquería a esconderse, y él les decía, que no era él, que no era él. Pues este animal le dispara, le descarga la pistola; es un inútil para su trabajo, son unos inútiles más bien.

Calificó la muerte de Ricardo Mizael como “una injusticia”, ya que era un niño de 15 años.

“Su mamá está devastada, devastada. No me imagino la pesadilla, el infierno que voy a vivir yo estos años”.

Ricardo Mizael era un joven deportista

Tras los hechos, se dio a conocer que Ricardo Mizael era un joven deportista que practicaba basquetbol en la Academia Águilas.

En un mensaje publicado en redes, la Academia de Básquetbol Águilas, lamentó el sensible fallecimiento de Ricardo Mizael en hechos violentos que afectan a Culiacán.

En el texto se destaca que “con su partida prematura, se nos ha arrebatado a un gran joven, cuyo espíritu y talento e la cancha fueron fuente de inspiración para todos”.