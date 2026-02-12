Aseguran 82 mil litros de hidrocarburo y flotilla de 149 autos en Veracruz

La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró 82 mil 200 litros de hidrocarburo de procedencia ilícita y una flotilla de 149 vehículos en el municipio de Minatitlán, Veracruz.

La dependencia integró una carpeta de investigación por la probable comisión del delito de posesión ilícita de hidrocarburo, luego del cumplimiento de cuatro órdenes de cateo en el municipio de Minatitlán, Veracruz, donde se aseguraron un total de 149 vehículos, 25 contenedores, 17 tanques de almacenamiento, donde había 82 mil 200 litros de hidrocarburo robado.

Las diligencias contra el huachicol estuvieron bajo la conducción del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Veracruz, y se llevaron a cabo en trabajos coordinados entre la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR, y el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, específicamente la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y con la colaboración de la Policía Estatal.

Cateos fueron en cuatro domicilios

En el primer domicilio cateado, se aseguraron 52 mil 200 litros de hidrocarburo, 25 tractocamiones, un camión, cuatro camionetas, 29 semirremolques tipo tanque simple, siete semirremolques tipo tanque full, seis plataformas con contenedor, 10 contenedores tipo Fractank - IBC y 11 tanques fijos de almacenamiento.

En el segundo domicilio, se logró el aseguramiento de dos tanques fijos de almacenamiento, 41 semirremolques tipo tanque, 18 autotanques y siete tractocamiones.

En el tercer predio, ocho semirremolques tipo tanque, dos tractocamiones, dos camiones, una camioneta, dos remolques nodriza y dos tanques fijos de almacenamiento.

Finalmente, en una vivienda, se localizaron 30 mil litros de hidrocarburo, nueve contenedores tipo IBC de material sintético, dos tanques cisterna móviles de material sintético, un semirremolque tipo tanque y un camión con tanque integrado.

Los inmuebles e indicios asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público Federal (MPF).

Las autoridades aseguraron un total de 149 vehículos, 25 contenedores y 17 tanques de almacenamiento Foto: Especial

JCS