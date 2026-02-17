ASF detecta irregularidades con funcionarios de Prevención y Reinserción Social

El análisis a la gestión financiera del presupuesto asignado en 2024 a Prevención y Reinserción Social (PRS), órgano dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, detectó pagos a funcionarios que ya habían sido dados de baja y funcionarios que no acreditaron cumplir con el perfil para el puesto.

En el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2024, presentado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se detectaron pagos a 61 servidores públicos después de la fecha de su baja, por 328.1 miles de pesos.

Además, en el informe se detalló que pagaron 614.2 miles de pesos a 12 servidores públicos que no acreditaron cumplir con su perfil de puesto, y tampoco se acreditó contar con los perfiles de 19 servidores públicos de PRS.

El organismo fiscalizador explicó que se tomó una muestra de 6 mil 453 millones 013 mil 600 pesos, que corresponde al 27.9 por ciento, de un total de 23 mil 143 millones 209 mil 200 pesos, correspondiente al presupuesto de PRS en 2024.

Respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, PRS cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia”, concluyó la ASF en su análisis

Sin embargo, agregó, se presentaron los casos de funcionarios que cobraron después de ser dados de baja, así como de las personas que no acreditaron contar con el perfil para el cargo.

ASF presenta Cuenta Pública 2024

La Auditoría Superior de la Federación entregó el informe de la Cuenta Pública 2024, en el que se realizaron 2 mil 264 auditorías a dependencias y organismos que obtienen recursos de la Federación.

Durante la entrega del documento en la Cámara de Diputados, David Colmenares, titular de la ASF, destacó que se encontraron irregularidades por más de 65 mil millones de pesos, que deberán ser justificadas por los organismos que resulten señalados.

El funcionario agregó que en la tercera entrega del informe se realizaron mil 566 auditorías, de las cuales mil 378 fueron sobre el gasto federalizado, 153 sobre cumplimiento financiero y el resto, 35, fueron sobre el desempeño de funcionarios.

Detalló que derivado de las auditorías se realizaron 184 promociones de responsabilidad administrativa, 183 pliegos de observaciones, 181 recomendaciones y promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal.

Añadió que el informe ya está disponible para consulta y que todas las personas pueden acceder a la información publicada.

