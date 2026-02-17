Proponen blindar la proporcionalidad para frenar mayorías

Eliminar los plurinominales o permitir que las coaliciones inflen su fuerza legislativa puede devolver al país a mayorías casi absolutas que no reflejan el voto ciudadano.

Esa fue la advertencia central del ex consejero del Instituto Nacional Electoral, Ciro Murayama, y del ex magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Jesús Orozco, durante un foro en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, donde plantearon reformas para impedir la sobrerrepresentación en el Congreso.

Murayama alertó que desaparecer la representación proporcional en el Senado podría recrear escenarios como 1988, cuando con menos de la mitad de los votos un partido concentró casi todos los escaños.

Hizo tres propuestas para arreglar el tema de los pluris: eliminar cualquier premio constitucional de sobrerrepresentación, usar los plurinominales para empatar votos con curules y asignar triunfos de coalición según el voto efectivo y no por convenios partidistas

Orozco coincidió en que el problema deriva de la interpretación judicial vigente. Explicó que la Sala Superior consideró que los límites constitucionales aplican solo a partidos y no a coaliciones, pese a que para otros efectos sí las reconoce como unidad.

Esa incongruencia, sostuvo, permitió transferencias de triunfos entre aliados y generó “subrepresentación excesiva de minorías”. El jurista añadió que el límite de hasta ocho puntos de sobrerrepresentación buscaba gobernabilidad, no mayorías calificadas automáticas.

fdm