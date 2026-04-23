Tren Suburbano será operado por el gobierno: Sheinbaum; se llamará 'Felipe Ángeles'

Este jueves 23 de abril, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo en conjunto con el director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), Jorge Alberto Mendoza, anunciaron que el gobierno federal adquirió el Tren Suburbano.

De acuerdo con el funcionario dicho transporte ferroviario será operado por el el Fondo Nacional de Infraestructura; con esta acción, la operación del tren pasa de manos privadas a manos del pueblo de México.

Estamos muy contentos porque hemos llegado a un acuerdo para Concacaf, que es una empresa española, y con la Omitren, una empresa mexicana, para adquirir su participación en el Tren Suburbano. Con esto el estado mexicano ya llega al 100% de la posición accionaria en este tren, es decir, este tren pasa de mano de los privados a manos del pueblo de México", informó.

Sobre la inversión hecha, se reveló que se pagaron 5 mil 999 millones de pesos, monto determinado por INDAABIN. El Tren Suburbano está en operación desde 2008 y cubre la ruta Buenavista-Cuatitlán.

Dicho transporte ferroviario será operado por el el Fondo Nacional de Infraestructura. Cuartoscuro

Tren al AIFA se llamará “Felipe Ángeles”

Aunado a lo anterior, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que el nuevo tren que conectará la Ciudad de México con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) llevará el nombre de “Tren Felipe Ángeles”.

Además, indicó que el transporte público será administrado directamente por el gobierno federal, tras un acuerdo alcanzado para que deje de estar en manos privadas como ya se había mencionado anteriormente.

Como me comprometí a platicar, el llamado tren suburbano que le vamos a llamar el tren Felipe Ángeles, el que va de Ciudad de México al AIFA y a Pachuca, ahora se va a operar como un tren a manos del gobierno”, precisó.

Por último, se dio a conocer que este domingo 26 de abril es la inauguración de la ruta Buenavista–Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y se informó que está muy avanzado el Felipe Ángeles–Pachuca.

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fdm