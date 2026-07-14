Medios piden al INE regular el uso de IA en la cobertura electoral rumbo a 2027

Los propios medios de comunicación y profesionales del periodismo solicitaron al Instituto Nacional Electoral (INE) incorporar lineamientos sobre el uso de inteligencia artificial (IA) en la cobertura informativa de las campañas electorales de 2027, con el fin de transparentar cuándo se utilizan imágenes, audios, videos o textos generados o alterados mediante estas herramientas y reducir los riesgos de desinformación.

Durante la sesión del Comité de Radio y Televisión, el director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, Alejandro Romero, informó que el INE realizó una consulta entre organizaciones de concesionarios de radio y televisión, periodistas, especialistas en derechos humanos, género y discapacidad, así como instituciones académicas.

La consejera Carla Humphrey destacó que, por primera vez, son los propios profesionales de los medios quienes plantean incluir reglas específicas sobre inteligencia artificial para identificar de forma clara los contenidos generados o modificados mediante esa tecnología, establecer mecanismos para verificar su autenticidad y promover un uso responsable de estas herramientas.