El tráfico ilegal de armamento y municiones procedentes de Estados Unidos hacia territorio mexicano suma un nuevo decomiso en Baja California, donde elementos de la Guardia Nacional y personal de Aduanas detuvieron a una persona que pretendía ingresar al país con 400 cartuchos.

El aseguramiento se registró el pasado 25 de noviembre en el Puente Internacional “Los Algodones”, municipio de Mexicali, durante las labores de vigilancia e inspección que mantienen las autoridades federales en los cruces fronterizos.

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), el personal federal inspeccionó un vehículo procedente de Arizona, Estados Unidos, en el que fueron localizados 200 cartuchos calibre .50 y otros 200 calibre 7.62 milímetros, además de 10 cintas metálicas para municiones y cinco contenedores.

Tras el hallazgo, el conductor fue detenido y la unidad quedó bajo resguardo de las autoridades federales.

Según cifras de la dependencia castrense, en lo que va de la actual administración federal, las operaciones de vigilancia en los cruces fronterizos de las 32 aduanas donde tiene presencia la Defensa han derivado en la detención de mil 290 personas relacionadas con el traslado ilegal de armamento y municiones.

Durante estas intervenciones, elementos del Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional han asegurado 511 armas de fuego, 297 mil 207 cartuchos de distintos calibres y dos mil 657 cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Respecto al aseguramiento en Mexicali, el detenido, las municiones y el vehículo fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) en esa ciudad fronteriza.

El Ministerio Público Federal será el encargado de integrar las investigaciones y ordenar los dictámenes periciales correspondientes para determinar la situación jurídica del detenido, bajo los principios del debido proceso y la presunción de inocencia.