El gobierno de Estados Unidos ofreció a Rafael Caro Quintero declararse culpable de delitos de narcotráfico y por la muerte del agente antidrogas Enrique “Kiki” Camarena.

La oferta, entregada a la defensa del narcotraficante, ofrece que el capo se declare culpable para evitar ir a juicio a partir de marzo próximo.

Un documento con esa propuesta entregado a la corte federal en Brooklyn aclara que hasta ahora las partes no alcanzan algún acuerdo.

Si Caro Quintero fuera a juicio y es encontrado culpable, enfrenta sentencia de cadena perpetua. La fiscalía descartó solicitar la pena de muerte en agosto del año pasado.

Si se declara culpable, enfrentará una sentencia prolongada de prisión, pero sin llegar a vivir el resto de su vida en prisión.

Este viernes hizo una semana que el fiscal Andrew Wang había adelantado en audiencia al juez Frederick Block que entregaría en breve una propuesta a la defensa de Rafael Caro Quintero.

Caro Quintero tiene 73 años de edad y problemas de salud.

Se le acusa de dirigir una empresa criminal continua con diez violaciones, entre ellas una conspiración de asesinato. También de dos cargos por conspiración para distribuir narcóticos a nivel internacional, y de utilizar ilegalmente armas de fuego para cometer delitos de narcotráfico. Además del asesinato de Camarena Salazar.

El gobierno de México entrega al de Estados Unidos a Caro Quintero en febrero del año pasado. Ese mismo mes en audiencia de presentación Caro Quintero se declaró inocente de todos los cargos.