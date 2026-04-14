Guardia intenta abrir cajas fuertes en oficina; argumenta que lo mandó un superior

Un guardia de seguridad fue detenido luego de irrumpir en unas oficinas de la colonia Obispado, en Nuevo León, y causar daños mientras intentaba abrir dos cajas fuertes, tras asegurar que recibió una llamada telefónica en la que presuntamente le ordenaron buscar dinero para evitar una supuesta multa millonaria.

La captura ocurrió alrededor de las 22:00 horas de este lunes en el cruce de Hidalgo y Emilio Zola, cuando elementos de la Policía de Monterrey acudieron al reporte de un presunto robo en proceso dentro de un edificio ubicado en ese sector.

De acuerdo con el informe preliminar, los oficiales realizaban labores de patrullaje en la zona cuando fueron alertados sobre daños y movimientos sospechosos en unas oficinas localizadas en el cuarto piso del inmueble.

Al arribar, los uniformados se entrevistaron con un hombre de 58 años, quien señaló que recibió una llamada de un arquitecto con quien trabaja, quien le advirtió que, mediante el sistema de videovigilancia, observó a uno de los guardias del edificio aparentemente causando destrozos en las oficinas de la empresa Orcotec.

El denunciante ingresó al inmueble para verificar la situación y encontró al vigilante dentro del área afectada, por lo que salió a solicitar apoyo de las autoridades.

Con autorización del empleado, los policías ingresaron al establecimiento y sorprendieron al presunto responsable aún dentro de las instalaciones, procediendo con su aseguramiento.

El detenido fue identificado como Teófilo “N.”, de 30 años, quien, de acuerdo con las primeras investigaciones, habría destruido con un extintor la puerta de cristal de acceso a las oficinas para ingresar al lugar.

También habría causado daños a dos cajas fuertes blindadas ubicadas al interior del negocio, con la aparente intención de extraer efectivo.

Ante los oficiales, el hombre declaró que actuó luego de recibir una llamada telefónica en la que una persona, a quien identificó como un supuesto superior, le indicó que debía conseguir dinero de inmediato para realizar un pago urgente o, de lo contrario, la empresa sería sancionada con una multa superior al millón de pesos.

Dicha versión es analizada por las autoridades como una posible extorsión telefónica, aunque también se investiga si el detenido utilizó ese argumento como justificación tras ser sorprendido dentro de las oficinas.

Según el reporte, al no encontrar efectivo dentro de las cajas de seguridad, el guardia continuó revisando el inmueble en busca de dinero hasta ser localizado por el propietario y posteriormente detenido.

Tras su captura, el hombre fue trasladado a las celdas de la Policía de Monterrey y quedó a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica conforme avance la investigación.

jcp