García Harfuch se reúne con Grecia Quiroz en Uruapan

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se reunió en Uruapan con la presidenta municipal Grecia Quiroz para dar seguimiento a la investigación por el asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, exalcalde del municipio y esposo de la edil.

El encuentro se llevó a cabo durante la visita de trabajo del gabinete federal de seguridad a Michoacán, en el contexto de la gira de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por la entidad.

De acuerdo con información difundida por la propia alcaldesa, la reunión tuvo como objetivo revisar el avance de las investigaciones por el homicidio de Manzo Rodríguez, cometido el 1 de noviembre de 2025, así como reforzar la coordinación entre autoridades federales y municipales.

A través de redes sociales, Quiroz compartió una imagen del encuentro y reiteró su exigencia de que el caso se esclarezca sin descartar ninguna línea de investigación, incluida la de posible móvil político.

El día de hoy me reuní con el secretario Omar García Harfuch con la finalidad de poder darle continuidad al caso de Carlos (Manzo), en donde asegura que en ningún momento bajará la guardia para dar con los responsables", escribió la alcaldesa en redes sociales.

La presidenta municipal solicitó que las indagatorias se conduzcan con transparencia y sin distinciones, aun si los responsables pudieran tener vínculos con estructuras de poder.

Dialogan sobre seguridad en Uruapan

Como parte de la reunión, se ratificó el esquema de seguridad para Quiroz y su familia, el cual se mantiene desde que asumió el cargo tras el asesinato de su esposo, debido a las amenazas que ha denunciado públicamente.

Y por otro lado se tocó el tema de la seguridad para Uruapan, en donde se implementarán nuevas estrategias para poder combatir la inseguridad, agradezco el apoyo que se está dando del gobierno federal, y la atención que se ha brindado de manera inmediata”, escribió Quiroz.

En paralelo, la presidenta Sheinbaum encabezó reuniones de seguridad en Morelia junto con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, donde se revisaron indicadores delictivos y la estrategia federal en regiones prioritarias del estado.

Grecia Quiroz asumió la alcaldía de Uruapan bajo el movimiento político impulsado por Carlos Manzo Rodríguez y ha señalado que su administración dará continuidad a la agenda de gobierno que él encabezaba.

RLO