Detienen a otros 3 implicados en homicidio de Carlos Manzo

El fiscal general del estado, Carlos Torres Piña, confirmó la detención de tres personas en Tarímbaro presuntamente vinculadas al homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, ocurrido el 1 de noviembre de 2025 durante el Festival de las Velas por Día de Muertos.

Estas capturas, suman a otras personas aprehendidas por su probable relación con el ataque.

Detenciones en Tarímbaro

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Michoacán, los tres detenidos tendrían una relación indirecta con el crimen, pues presuntamente trabajaban para Alejandro Baruc “N”, alias El Kaos o El K-OZ, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Uruapan.

El fiscal detalló que estas acciones se realizaron de manera coordinada en el municipio de Tarímbaro y que los implicados mantenían comunicación con Baruc. Recordó que El Kaos operaba bajo las órdenes de Jorge Armando “N”, alias El Licenciado, señalado como uno de los presuntos autores intelectuales.

Torres Piña subrayó que la principal línea de investigación apunta al crimen organizado, aunque no se descarta una vertiente política.

Filtración de información

En enero pasado, autoridades federales y estatales detuvieron a Yesenia Méndez Rodríguez, ex secretaria particular del edil, acusada de filtrar información personal y de agenda pública al CJNG mediante la aplicación de mensajería Threema.

La captura fue realizada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en coordinación con la fiscalía estatal. Según las investigaciones, la ex funcionaria habría compartido datos estratégicos que facilitaron la planeación del atentado.

Yesenia Méndez también fungió como encargada de despacho del ayuntamiento durante cinco días tras el asesinato, antes de la designación de la actual alcaldesa sustituta y viuda del edil, Grecia Quiroz García.

Líderes, escoltas y presuntos reclutadores

Entre los detenidos destaca Jorge Armando Gómez Sánchez, alias El Licenciado o El Contador, identificado como líder del CJNG en Michoacán, arrestado el 18 de noviembre en Morelia.

También fue capturado Alejandro Baruc Castellanos Villana (El Kaos) el 23 de diciembre en Uruapan, señalado de coordinar el traslado de sicarios y participar en hechos posteriores al homicidio.

En la lista de procesados figuran siete escoltas del alcalde, acusados de homicidio por omisión, así como presuntos colaboradores logísticos y reclutadores. Uno de los mandos de escoltas, el coronel José Manuel Jiménez Miranda, permanece prófugo.

En paralelo a las detenciones, este martes fue colocada una lona en un puente peatonal sobre la avenida Francisco I. Madero Poniente, en Morelia, con el mensaje: “Justicia para Carlos Manzo. Exigimos den con los autores intelectuales”.

La manifestación ocurrió horas antes de que Grecia Quiroz anunciara su intención de acudir a la fiscalía estatal para exigir avances en el caso.

La Fiscalía de Michoacán reiteró que las investigaciones continúan abiertas y que la captura de los dos presuntos implicados restantes permitirá robustecer las líneas de indagatoria.

