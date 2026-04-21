Canciller Roberto Velasco concluye gira en Bélgica

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, concluyó este martes su gira de trabajo en Bruselas, Bélgica, donde llevó a cabo una serie de reuniones para organizar la visita de funcionarios de la Unión Europea a México que será anunciada en los próximos días.

Con António Costa, presidente del Consejo Europeo, dialogó sobre cómo profundizar la cooperación, el diálogo político, el comercio y la inversión; asimismo, en preparación de su viaje a nuestro país, afinaron detalles para la firma del Acuerdo Global Modernizado con la Unión Europea.

De igual manera, se encontró con Kaja Kallas, alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, para revisar la agenda bilateral y subrayar la importancia de aumentar el trabajo conjunto en materia de salud, seguridad y asuntos digitales, reportó la cancillería mexicana.

Por otra parte, intercambió puntos de vista con Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva con quien exploró vías de colaboración en temas de transición energética, desarrollo sustentable e inversión en sectores estratégicos que permitirán impulsar un crecimiento más justo y sostenible.

En ese mismo contexto, conversó con Markus Beyrer, presidente de Business Europe, la confederación europea de cámaras de comercio de los países miembros de la Unión Europea, sobre la capitalización de oportunidades emergentes con la firma del AGM y de la resiliencia de las cadenas de suministro frente a los desafíos del sistema económico global.

La secretaría añadió que el canciller también platicó con la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, con quien coincidió en la relevancia del diálogo parlamentario para fortalecer la relación y consolidar una agenda estratégica entre México y la Unión Europea.

En el marco de esta primera visita de trabajo desde que fue nombrado en el cargo el pasado uno de abril, el secretario Velasco Álvarez sostuvo un encuentro con el ministro de Asuntos Exteriores de Bélgica, Maxime Prévot, con el fin de estrechar los lazos bilaterales y profundizar la cooperación entre ambos países.

Durante el diálogo, acordaron fortalecer la colaboración en temas de intercambio económico, cultural, y en industrias de semiconductores, farmacéutica y biotecnológica, entre otros. De igual manera, firmaron un Acuerdo sobre Dependientes del Personal Diplomático.

El canciller también encabezó una reunión con la comunidad mexicana en Bélgica, y conversó con el personal de la representación diplomática, que encabeza el embajador Rogelio Granguillhome, a quienes reconoció por su labor en el fortalecimiento de la presencia y vínculos de México en ese país y ante las instituciones de la Unión Europea.