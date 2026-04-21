Alumno de escuela Holbox no murió por golpe al jugar futbol, aclaran autoridades

La muerte de un niño en la escuela “Isla de Holbox”, en Villas Otoch, al norte de Cancún, no obedeció a un golpe que recibió mientras jugaba futbol, sino a un edema cerebral que provocó una infección previa, informaron autoridades.

Prácticamente a la media noche de este lunes, la Fiscalía General del Estado informó la causa de muerte de un menor en la escuela primaria “Isla de Holbox”, ocurrida la tarde de este lunes.

Tras el reporte del desvanecimiento y posterior fallecimiento de un estudiante en un plantel escolar del municipio de Benito Juárez, se iniciaron las investigaciones correspondientes y se llevó a cabo la necropsia de ley, lo que ha permitido determinar que la causa de muerte fue un edema cerebral derivado de una infección en las vías respiratorias superiores”.

De acuerdo con un comunicado, especialistas de la Dirección de Servicios Periciales señalaron que la infección avanzó y afectó el cerebro, provocando inflamación y presión en las arterias cerebrales, lo que generó una isquemia cerebral; es decir, una situación grave por la falta de flujo sanguíneo y oxígeno en el cerebro.

Durante la necropsia se detectó la presencia de moco transparente espumoso en la tráquea, inflamación de las amígdalas y un edema cerebral masivo que comprometía todo el encéfalo.

La Fiscalía detuvo en calidad de presentado a un docente de educación física que vigilaba a los estudiantes al momento del incidente que causó la muerte del menor, y posteriormente liberado.

Niño recibió balonazo

De acuerdo con las primeras versiones que se manejaron sobre el caso, el niño, alumno de la escuela Isla de Holbox, ubicad al norte de Cancún, Quintana Roo, recibió un balonazo, lo que provocó que cayera al piso y se golpeara la cabeza.

A pesar del golpe, el niño se levantó, pero momentos después se desvaneció y quedó inconsciente. Al lugar arribaron paramédicos, pero sólo para corroborar que ya no tenía signos vitales.

Tras la muerte del niño, padres de familia denunciaron que la escuela no tiene condiciones adecuadas.

jcp