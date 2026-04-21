Doctora muere durante fuego cruzado en Veracruz; delincuentes huyen

La muerte a balazos de una anestesióloga y una persona más, que resultó herida durante un operativo policiaco, conmocionó a la comunidad médica del norte de Veracruz y generó indignación pública al saberse que ocurrió en medio de una persecución y tiroteo contra una banda delictiva en la autopista México-Tuxpan.

Elementos de la policía estatal perseguían a cuatro delincuentes que habían cometido un atraco, pero al llegar cerca de la caseta de peaje abrieron fuego y las balas alcanzaron a las tripulantes de una camioneta que circulaba en esa zona.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) difundió un comunicado sobre la persecución, sin embargo, la versión oficial evita precisar que los presuntos responsables del robo que originó la persecución escaparon.

El boletín describe que cuatro hombres armados despojaron a un conductor de una camioneta SUV blanca y huyeron en un sedán azul, lo que detonó una persecución que se extendió hasta la caseta de cobro.

Según la SSP, los agresores dispararon contra los policías y estos repelieron la agresión. En ese intercambio, la anestesióloga que viajaban en un vehículo particular fueron alcanzadas por proyectiles; una de ellas murió tras ser trasladada a servicios médicos.

Aunque la dependencia afirma que el personal involucrado fue puesto a disposición de la autoridad ministerial, no informa qué ocurrió con los agresores, sí hubo aseguramientos, detenciones, decomisos o seguimiento operativo. Los testigos en el sitio advirtieron que escaparon.

La omisión contrasta con la magnitud del daño causado a civiles y con la obligación institucional de transparentar los resultados de un operativo que derivó en una muerte.

Seguridad Pública tampoco detalla en su informe si se activaron mecanismos de contención, si se evaluó el riesgo para terceros o si se aplicaron procedimientos de persecución en carretera conforme a estándares nacionales.

El caso se suma a una serie de operativos fallidos en la región donde la narrativa oficial prioriza la reacción policial, pero no rinde cuentas sobre la eficacia ni sobre el impacto en la población civil.