¡Buenas noticias! Nace tercera cría de mono araña en Parque Nacional Cañón del Sumidero

Tras ser considerada una especie extinta hace más de 30 años en el Parque Nacional Cañón del Sumidero, en Chiapas, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), informó sobre el nacimiento de la tercera cría de Mono Araña (Ateles geoffroyi vellerosus).

La Dirección del Parque Nacional Cañón del Sumidero dio a conocer que de esta forma se consolida la presencia del mono araña, en la zona oeste del área natural protegida, de una especie catalogada en México como "en peligro de extinción".

La nueva cría desciende de una pareja que formó parte del grupo de 12 individuos reintroducidos el 28 de noviembre de 2016.

Tras su adaptación, el macho alfa y la hembra dominante lograron establecerse con éxito, demostrando la viabilidad del ecosistema en la pared oeste del cañón", explicó.

Tras ser considerada una especie extinta hace más de 30 años en el Parque Nacional Cañón del Sumidero, en #Chiapas, la @CONANP_mx, informó sobre el nacimiento de la tercera cría de #MonoAraña (Ateles geoffroyi vellerosus), en la parte oeste del área natural protegida. pic.twitter.com/qZm5OgQbUI — Ernesto Méndez (@ernesto_mendez) April 21, 2026

La Conanp detalló que actualmente el grupo familiar se encuentra en perfecto estado de salud y está integrado por un macho y una hembra adultos (pareja fundadora), una hembra juvenil (primera cría); un macho juvenil (segunda cría) y la cría recién nacida.

Familia de Mono Araña en el Parque Nacional Cañón del Sumidero Fotos: CONANP

Este logro es resultado del trabajo conjunto entre la Conanp, el Zoológico Regional Miguel Álvarez del Toro (ZooMAT) y la asociación civil Conservación de la Biodiversidad del Usumacinta (COBIUS).

El monitoreo satelital y los recorridos mensuales han permitido documentar que la familia se alimenta de especies nativas como ramón, chicozapote e higo, confirmando la restauración ecológica del sitio", subrayó.

Familia de Mono Araña en el Parque Nacional Cañón del Sumidero Fotos: CONANP

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, indicó que que para garantizar la integridad de la nueva cría y la seguridad de los visitantes, se emiten las siguientes recomendaciones a prestadores de servicios turísticos náuticos y público en general:

- Mantener una distancia de seguridad, en un radio mínimo de 20 metros de distancia de la orilla del río a la lancha, ante cualquier avistamiento.

- Respeto al comportamiento natural; evitar ruidos excesivos o acciones que puedan estresar a los animales.

- Precaución; el macho alfa mantiene una conducta de protección activa hacia su descendencia y podría reaccionar de forma agresiva ante amenazas percibidas.

La autoridad ambiental agregó que proteger la vida silvestre en el Parque Nacional Cañón del Sumidero es una responsabilidad compartida. "Este nacimiento enriquece el patrimonio biocultural de Chiapas y confirma que el 'corazón natural' del estado sigue siendo un refugio seguro para la biodiversidad", resaltó.

El Parque Nacional Cañón del Sumidero Fotos: CONANP

En Madrid nace un orangután de Borneo

Por Jessica Zamora

En medio de un panorama global marcado por la pérdida de biodiversidad, los nacimientos de especies amenazadas se convierten en eventos que captan la atención de expertos y público por igual. Más allá de la ternura que despiertan, estos momentos reflejan el estado actual de la conservación animal y los esfuerzos por evitar la desaparición de especies clave en los ecosistemas.

En este contexto, el nacimiento de un orangután de Borneo en el Zoo Aquarium de Madrid ha adquirido relevancia internacional. No solo se trata de la llegada de una nueva vida, sino de un hecho vinculado a la supervivencia de uno de los animales en peligro de extinción.

El ejemplar, un macho con un peso aproximado de kilo y medio, nació el pasado 2 de abril tras un periodo de gestación de ocho meses y medio. Desde entonces permanece bajo el cuidado de su madre, Surya, quien ha mostrado un comportamiento maternal constante, de acuerdo con información del zoológico.

El zoológico informó que la cría nació sin complicaciones y presenta un desarrollo favorable. Su peso, cercano a kilo y medio, se considera adecuado para su etapa inicial.

Surya, madre experimentada, suma con esta su cuarta cría. Desde el primer momento ha mantenido un vínculo cercano con el recién nacido. Imágenes difundidas por la institución muestran cómo lo sostiene de forma constante, una conducta esencial durante los primeros días de vida.

La cuidadora Maica Espinosa explicó que durante la lactancia la madre permanece inmóvil hasta que el pequeño termina de alimentarse.

Cuando el pequeño está mamando, todo se detiene. Ella se queda completamente quieta hasta que termina y, solo entonces, se desplaza para comer o realizar cualquier otra actividad.

El nombre del bebé será elegido mediante votación pública a partir de una lista propuesta por los cuidadores, lo que permitirá la participación de la sociedad en este proceso.

jcp