EU restringe visas a 75 personas ligadas al Cártel de Sinaloa

Estados Unidos impuso “restricciones de visa a 75 individuos que son familiares o asociados cercanos de personas vinculadas al Cártel de Sinaloa”, informó el secretario de Estado, Marco Rubio.

De acuerdo con Rubio, la medida se concretó bajo la Orden Ejecutiva (E.O.) 14059, firmada el 15 de diciembre de 2021 por el presidente Joe Biden, que establece un régimen de sanciones para imponer castigos a personas extranjeras involucradas en el tráfico de drogas, incluidos fentanilo y otros opiáceos sintéticos.

La orden faculta al Departamento del Tesoro (a través de la OFAC) para congelar activos y prohibir transacciones financieras con individuos o entidades designadas.

La Administración Trump continúa haciendo que nuestra nación y región sean más seguras y fuertes”, subrayó Rubio.

Golpe para limitar su operatividad

Esta nueva medida forma parte de una estrategia más amplia que no solo apunta a los líderes de los cárteles, sino también a sus redes de apoyo. En ese sentido, el funcionario enfatizó que se busca limitar la movilidad y operación de quienes facilitan indirectamente las actividades ilícitas, enviando un mensaje claro sobre la responsabilidad compartida dentro de estas organizaciones.

El anuncio se produce en un contexto en el que el Cártel de Sinaloa ha sido señalado como uno de los principales responsables del tráfico de drogas hacia Estados Unidos, particularmente de sustancias sintéticas altamente letales. Según el Departamento de Estado, esta organización mantiene una estructura transnacional compleja que le permite operar en múltiples países.

Rubio reiteró que el objetivo central es proteger a la población estadounidense de los efectos devastadores del narcotráfico. “El Departamento de Estado continuará protegiendo a los estadounidenses de narco-terroristas peligrosos y drogas mortales”, afirmó en un mensaje difundido a través de redes sociales.

En este contexto, la decisión también refuerza la postura de Washington frente a organizaciones criminales que han sido recientemente catalogadas bajo categorías más severas dentro del marco legal estadounidense.

Cártel de Sinaloa, una organización terrorista

El pasado 20 de febrero, el Departamento de Estado anuncia la designación del Tren de Aragua (TdA), Mara Salvatrucha (MS-13), Cártel de Sinaloa, Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel del Noreste (CDN), La Nueva Familia Michoacana (LNFM), Cártel de Golfo (CDG) y Cárteles Unidos (CU) como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) y Terroristas Globales Especialmente Designados. (ODS).

El Cártel de Sinaloa, precisó en el comunicado, “es una organización transnacional y uno de los cárteles de la droga más poderosos del mundo”: Además, subrayó, “uno de los mayores productores y traficantes de fentanilo y otras drogas ilícitas hacia Estados Unidos”.

El Cártel de Sinaloa ha recurrido a la violencia para asesinar, secuestrar e intimidar a civiles, funcionarios gubernamentales y periodistas, agregó.

Expertos en seguridad consideran que este tipo de medidas busca desarticular las redes de apoyo logístico y económico, que suelen ser fundamentales para la operación de los cárteles.

Además, la aplicación de la Orden Ejecutiva 14059 permite una coordinación más estrecha entre agencias federales, facilitando la identificación de actores clave dentro de estas redes. Esto incluye no solo a familiares directos, sino también a socios comerciales y colaboradores cercanos.

La decisión también tiene implicaciones diplomáticas y regionales, ya que refuerza la presión sobre gobiernos y sistemas financieros que podrían ser utilizados para el lavado de dinero o la facilitación de operaciones ilícitas.

La administración estadounidense busca con estas acciones consolidar una estrategia integral contra el crimen organizado, en la que se combinan sanciones económicas, restricciones migratorias y designaciones legales más severas.