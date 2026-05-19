Gobierno de México alista recepción de altísimo nivel de delegación europea

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, informó que el próximo viernes el Gobierno de México firmará el Acuerdo Global Modernizado de México con la Unión Europea.

Al participar en la conferencia de prensa matutina, de la presidenta Claudia Sheinbaum, el canciller destacó que se preparan prepara una recepción de altísimo nivel ante la visita de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Ejecutiva de la Comisión Europea, y el presidente del Consejo Europea, António Costa.

El funcionario federal destacó que también llegará al país Kaja Kallas, alta representante de la Unión Europea, y Maroš Šefčovič, comisario de Comercio.

Este viernes 22 de mayo se tiene programada una ceremonia oficial de bienvenida por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, que contempla una reunión bilateral de los líderes, reuniones de trabajo con comitivas, reunión con empresarios, una conferencia de prensa y la firma del Acuerdo Global Modernizado.

“Cuáles son los resultados esperados, pues son la firma del Acuerdo Global Modernizado, la firma del Acuerdo Comercial Interino, la firma de un documento para establecer un diálogo estratégico entre México y la Unión Europea y una declaración conjunta, como ya habíamos platicado”, señaló.

Roberto Velasco informó que la delegación europea tendrá una agenda diversa que prevé reuniones con la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, recorridos por el Bosque de Chapultepec, visitas a empresas europeas, reuniones bilaterales, actividades culturales.

Reproducir

JCS