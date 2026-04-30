Cumbre México-Unión Europea se realizará el 22 de mayo en CDMX

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el próximo 22 de mayo se realizará en la Ciudad de México la Cumbre México-Unión Europea.

Mediante sus redes oficiales, la mandataria federal dio a conocer que sostuvo una llamada telefónica con António Costa, presidente del Consejo Europeo, para pactar la fecha del encuentro, para estrechar los lazos comerciales y para abrir nuevas vías de intercambio económico entre México y Europa.

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, señaló que firmará con Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, el Acuerdo Global Modernizado.

Tuvimos una productiva llamada con António Costa, presidente del Consejo Europeo, en la que acordamos llevar a cabo la Cumbre México-Unión Europea el próximo 22 de mayo en la Ciudad de México. En este marco, firmaremos junto a Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, el Acuerdo Global Modernizado. Una gran oportunidad para profundizar nuestros lazos comerciales y abrir nuevas vías de intercambio económico, de cooperación y diálogo entre México y Europa”, detalló.

La cumbre que se realizará en el país tiene como principales objetivos el Acuerdo Global Modernizado, con el que se busca concretar la firma y ratificación del acuerdo comercial y político (cuya negociación técnica concluyó formalmente a principios de 2025). Este acuerdo elimina aranceles en casi todos los productos (como quesos, vinos y carnes) y abre licitaciones públicas.

La cooperación en Transición Energética, ante el fuerte interés de la Unión Europea de colaborar con México en proyectos de energía limpia y tecnologías sostenibles.

Y que ambas regiones buscan fortalecer un frente común ante desafíos globales, como las tensiones comerciales internacionales y el cambio climático. La Unión Europea es el tercer socio comercial de México. El año pasado el intercambio comercial alcanzó los 82 mil millones de euros.

Tuvimos una productiva llamada con António Costa, presidente del Consejo Europeo, en la que acordamos llevar a cabo la Cumbre México-Unión Europea el próximo 22 de mayo en la Ciudad de México. En este marco, firmaremos junto a Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión… pic.twitter.com/cE5FOCI5dI — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 30, 2026

Sheinbaum firmará acuerdo entre Pemex y Petrobras

Por Arturo Páramo

Como parte de los temas abordados en la conferencia mañanera, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que irá a Brasil para firmar el acuerdo de entendimiento entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y Petrobras.

De acuerdo a lo externado desde Palacio Nacional, la mandataria indicó que su visita a Brasil estará sujeta a los acuerdos de colaboración que alcancen ambas empresas petroleras el próximo mes de mayo, cuando un equipo de expertos brasileños arribe a suelo mexicano con el fin de explorar temas de colaboración con Pemex.

Derivado de lo anterior, la jefa de Estado mencionó que una vez que se alcance un acuerdo se programará la visita a Brasil para firmar el acuerdo correspondiente entre ambas organizaciones y países.

Sí, vamos a ir (a Brasil); falta definir la fecha. Entonces, estamos trabajando bien, viene un equipo, ahora creo que es la segunda semana de mayo en temas de exploración y producción en temas de transformación en temas de biocombustibles. Entonces, a partir de ahí, se establece un acuerdo de entendimiento para la cooperación y el objetivo es firmar allá a Brasil", señaló.

¿Qué otros viajes tiene programados la presidenta?

Aunado a lo anterior, la primera presidenta del país reveló que tiene planeado acudir al próximo Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC por sus siglas en inglés) en China, programado para noviembre, el cual, recordó, albergará México en el 2028.

Quiero ir a la cumbre de la APC en noviembre, en China. Nos toca la cumbre en el 2028, es la siguiente. Entonces, creo que vale la pena”, apuntó.

Por último, la jefa de Ejecutivo que por esta razón no podría asistir a la Cumbre Iberoamericana, que se llevará a cabo en España, debido a que es en las mismas fechas de la APEC.

jcp